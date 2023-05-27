«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.05.2023)

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вчера, 08:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «шпор» составляет 1.45. Поставить на «Саутгемптон» можно по 6.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Святые» уже давно лишились шансов на сохранение прописки в АПЛ и доигрывают сезон без особого желания. В активе команды всего 24 балла, что на семь пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. В поединке с «Ливерпулем» вряд ли у хозяев появится мотивация, поэтому наверняка будут доигрывать заключительный тур и готовиться к выступлениям в Чемпионшипе. Два последних матча «Сатугемптон» проиграл «Брайтону» (1:3) и «Фулхэму» (0:2).

«Ливерпуль» несмотря на длинную серию без поражений в АПЛ не смог пробиться в Лигу чемпионов, ведь слишком многое было потеряно в начале сезона. Сейчас «красные» занимают пятое место с 62 баллами и ниже также опуститься не могут. В выездном матче с последней командой АПЛ гости постараются добыть победу и порадовать своих болельщиков. В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1), а ранее без проблем переиграл на выезде «Лестер» (3:0).

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл восемь из десяти матчей на своем стадионе за последнее время

«Ливерпуль» не знает поражений на протяжении последних десяти поединков

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Саутгемптоном»

Прогноз

Команды редко забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.