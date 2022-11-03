«Сельта» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.11.2022)

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вчера, 10:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Сельта». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Осасуны» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Сельта» переживает очень непростое время и за последние пять туров смогла набрать лишь одно очко. Закономерно, что команда находится внизу турнирной таблицы, а именно на 16 месте с 11 баллами и опережает зону вылета лишь на один пункт. На своем стадионе в предстоящей встрече у коллектива будет возможность исправить ситуацию. Два последних матча «Сельты» завершились поражением от «Альмерии» (1:3) и ничьей с «Хетафе» (1:1).

«Осасуна» выступает более успешно в чемпионате и набрала почти вдвое больше очков, чем «Сельта» (20). Команда занимает седьмое место и от третьей позиции их отделяет всего три балла. В случае победы, коллектив наверняка продвинется еще выше по турнирной таблице. В прошлом туре «Осасуна» обыграла «Вальядолид» (2:0), а ранее миром разошлась с «Жироной» (1:1).

Информация для ставок

«Сельта» проиграла шесть из восьми последних матчей в чемпионате Испании

«Осасуна» забивала в семи из десяти последних матчей на выезде

В последних 15 матчах между командами не было забито больше трех мячей за игру

«Сельта» выиграла два последних матча на своем поле у «Осасуны»

Прогноз

«Сельта» сейчас гораздо слабее выглядит, чем «Осасуна», но за счет своего стадионе имеет некое преимущество. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.