«Селтик» — «Атлетико». Прогноз на матч ЛЧ (25.10.2023)

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24 октября 2023, 10:18

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «матрасникам», а коэффициент на их победу составляет 1.92. Успех «Селтика» оценивается по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.85.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Селтик» не смог набрать ни одного очка в стартовых турах Лиги Чемпионов и является аутсайдером своей группы. Команде будет тяжело побороться даже за третье место, поэтому домашний матч с «Атлетико» является чуть ли не последним шансом исправить ситуацию. Два последних поединка «Селтика» завершились крупной выездной победой над «Хартсом» (4:1) и успехом с «Килмарноком» (3:1).

«Атлетико» же набрал четыре пункта, хотя мог и больше за два первых тура группового этапа Лиги Чемпионов. Команда находится в хороших физических кондициях и настроена набирать максимум баллов в сдвоенных поединках с представителем Шотландии. В прошлом туре Ла Лиги «матрасники» уверенно обыграли на выезде «Сельту» (3:0), а ранее одолел на своем поле «Реал» Сосьедад (2:1).

Информация для ставок

«Селтик» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетико» проиграл только один матч из десяти последних на выезде

«Атлетико» выиграл три из четырех последних поединков с «Селтиком»

Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что в этой встрече «Атлетико» будет выглядеть гораздо сильнее и добьется победы в несколько мячей. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.