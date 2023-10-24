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«Селтик» — «Атлетико». Прогноз на матч ЛЧ (25.10.2023)

24 октября 2023, 10:18
Атлетико (Мадрид)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «матрасникам», а коэффициент на их победу составляет 1.92. Успех «Селтика» оценивается по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.85.

Лига Чемпионов 2023/2024
Селтик
Атлетико
ПроигрышПроигрыш
2 : 2
завершен
25 октября 2023, 22:00
среда
ВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.303.891.85
Лига Ставок 4.10 3.90 1.82

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Селтик» не смог набрать ни одного очка в стартовых турах Лиги Чемпионов и является аутсайдером своей группы. Команде будет тяжело побороться даже за третье место, поэтому домашний матч с «Атлетико» является чуть ли не последним шансом исправить ситуацию. Два последних поединка «Селтика» завершились крупной выездной победой над «Хартсом» (4:1) и успехом с «Килмарноком» (3:1).

«Атлетико» же набрал четыре пункта, хотя мог и больше за два первых тура группового этапа Лиги Чемпионов. Команда находится в хороших физических кондициях и настроена набирать максимум баллов в сдвоенных поединках с представителем Шотландии. В прошлом туре Ла Лиги «матрасники» уверенно обыграли на выезде «Сельту» (3:0), а ранее одолел на своем поле «Реал» Сосьедад (2:1).

Информация для ставок

  • «Селтик» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Атлетико» проиграл только один матч из десяти последних на выезде
  • «Атлетико» выиграл три из четырех последних поединков с «Селтиком»
  • Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что в этой встрече «Атлетико» будет выглядеть гораздо сильнее и добьется победы в несколько мячей. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.41 1.35 2.17 1.75 1.70 2.25
Лига Ставок 2.14 1.73 1.68 2.21
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
24 октября в 12:16
У Селтика выбор в предстоящем поединке не велик, надо побеждать, или готовится к борьбе за путёвку в лигу Европы. И это в лучшем случае. Стало быть заряжены "кельты" будут на атакующий футбол. И он вполне может им принести свои плоды хотя бы в виде забитого гола. Атлетико в обороне не является не приступной крепостью, в 6 из 8 последних матчей сухим он с поля не уходил. Но помимо этого "матрасники" ещё и в атаке весьма эффективны. И только трижды в крайних 15 баталиях отпустили своих визави сухими. Соперники пересекались между собой четырежды, но очень давно. Примечательно, что во всех четырёх матчах одна из команд не забивала. С тех пор много воды утекло, футбол изменился, составы изменились, стили игры изменились. Как соперники поделят тут очки не знаю, но серию исходов обе забьют-нет, они скорее всего закроют разменом голов.
Гость
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