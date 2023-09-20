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«Севилья» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

вчера, 11:01
Севилья

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.95. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.123.453.85
Лига Ставок 2.14 3.35 3.50
Pari 2.15 3.25 3.80

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Севилья» только в прошлом туре прервала свою серию поражений и к матчу Лиги Чемпионов подходит в относительно хорошем настроении. Также хозяевам вселяет надежду на успех невыразительная форма соперника на старте сезона. В чемпионате Испании «Севилья» занимает лишь 17 место с тремя баллами и имеет одну игру в запасе. В прошлой встрече команда минимально одолела «Лас-Пальмас» (1:0), а ранее уступила на своем поле «Жироне» (1:2).

«Ланс» имеет затяжную серию без побед и перед стартом в Лиге Чемпионов это очень беспокоит руководство и болельщиков. В чемпионате Франции коллектив занимает последнее место с одним баллом, но на другой турнир будет максимально настраиваться на успешные результаты, ведь «Севилья» тоже не блещет результатами. Два последних поединка «Ланса» завершились поражениями от «Меца» (0:1) и «Монако» (0:3).

Информация для ставок

  • «Севилья» выиграла только два матча из десяти последних в основное время
  • «Ланс» проиграл четыре последних выездных поединка
  • Пять из шести последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива провалили стартовый отрезок сезона и победа в этом матче будет настоящим «глотком свежего воздуха». Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.55 1.83 2.08 1.45 2.90
Лига Ставок 2.43 1.57 1.75 2.11 1.39 3.00
Pari 1.75 2.10
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:52
И все же огромный положительный еврокубковый опыт Севильи просто обязан играть ключевую роль в этом поединке. Ведь "рохи-бланкос" практически каждый год задействованы на интернациональной сцене. А в прошлом евросезоне севильцы и вовсе уже в очередной раз взяли международный трофей - в образе кубка Лиги Европы УЕФА. Ну а Ланс пока и близко не может похвастать подобными серьезными достижениями, который вполне можно и нужно нынче относить к выскочкам. К тому же пребывающим в весьма скверной спортивной форме. В связи с чем попробую предположить здесь победу Севильи за очень аппетитный коэффициент.
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