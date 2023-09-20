«Севилья» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

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вчера, 11:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.95. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Севилья» только в прошлом туре прервала свою серию поражений и к матчу Лиги Чемпионов подходит в относительно хорошем настроении. Также хозяевам вселяет надежду на успех невыразительная форма соперника на старте сезона. В чемпионате Испании «Севилья» занимает лишь 17 место с тремя баллами и имеет одну игру в запасе. В прошлой встрече команда минимально одолела «Лас-Пальмас» (1:0), а ранее уступила на своем поле «Жироне» (1:2).

«Ланс» имеет затяжную серию без побед и перед стартом в Лиге Чемпионов это очень беспокоит руководство и болельщиков. В чемпионате Франции коллектив занимает последнее место с одним баллом, но на другой турнир будет максимально настраиваться на успешные результаты, ведь «Севилья» тоже не блещет результатами. Два последних поединка «Ланса» завершились поражениями от «Меца» (0:1) и «Монако» (0:3).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла только два матча из десяти последних в основное время

«Ланс» проиграл четыре последних выездных поединка

Пять из шести последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива провалили стартовый отрезок сезона и победа в этом матче будет настоящим «глотком свежего воздуха». Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.