«Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (09.06.2023)

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вчера, 10:21

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.5. Поверить в успех «Ислочь» можно по коэффициенту 6.6. На ничью в матче можно поставить по 4.3.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 2.1.

Форма команд

«Шахтер» оштрафован федерацией на 35 очков, поэтому сейчас находится в зоне вылета и минусом баллов. Коллективу необходимо отыграть еще 12 пунктов и тогда он сможет набирать первые очки в чемпионате Беларуси. Команда является большим фаворитом в этой встрече и постарается одержать очередную победу, чтобы быстрее погасить штраф. Два последних поединка «Шахтера» завершились ничьей с «Торпедо-БелАЗ» (1:1) и крупной победой с «Белшиной» (7:3).

«Ислочь» показывает средние результаты и за последние пять туров выиграла лишь один поединок. На данный момент клуб занимает шестое место с 14 баллами и отстает от третьего места на восемь пунктов. В предстоящей встрече у гостей будет мало шансов зацепиться за очки, поэтому необходимо продемонстрировать максимальную реализацию. В прошлом туре «Ислочь» крупно проиграл на своем поле «Неману» (0:3), а ранее переиграл на выезде «Нафтан» (1:0).

Информация для ставок

«Шахтер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ислочь» проиграла лишь три выездных поединка из десяти последних

«Шахтер» Солигорск выиграл три из пяти последних встреч с «Ислочь»

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз также велика вероятность малорезультативного поединка. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.