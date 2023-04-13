«Шальке-04» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (14.04.2023)

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сегодня, 15:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шальке-04». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Герты» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Шальке-04» не выигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате Германии и остается на последнем месте в турнирной таблице. Команда из Гельзенкирхена набрала 21 балл и отстает от предстоящего соперника всего на один балл, поэтому предстоящий поединок является одним из самых важных в сезоне. В последнем туре «Шальке-04» проиграл на выезде «Хоффенхаймом» (0:2), а ранее крупно уступил на своем поле «Байеру» (0:3).

«Герта» также не радует своих болельщиков результатами и вполне закономерно обитает на дне турнирной таблице. Берлинский клуб опережает всего на один балл своего нынешнего оппонента и ему очень важно победить, чтобы улучшить свое положение и сделать один шаг навстречу сохранению своего места в Бундеслиге. Два последних матча «Герты» завершились минимальным поражением от «РБ Лейпциг» (0:1) и ничьей с «Фрайбургом» (1:1).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Шальке-04» завершились ничейным результатом

Пять последних выездных матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют»

«Герта» выиграла три последних матча у «Шальке-04»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Шальке-04» сможет на своем поле создать проблемы сопернику и набрать важные три пункта. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.