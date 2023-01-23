«Шальке-04» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2023)

1674497325

вчера, 21:08

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 5.9. Ничью можно выбрать за 4.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Шальке-04» остается последней командой чемпионата Германии и отрыв от ближайшего соперника оставляет уже пять баллов. В активе клуба из Гельзенкирхена всего девять баллов и после возвращения в Бундеслигу, команда может снова отправиться во второй дивизион, чего разумеется очень не хотят болельщики. В прошлом туре «Шальке» крупно проиграл на выезде «Айнтрахту» Ф (0:3), а ранее в товарищеском поединке уступил «Вердеру» (0:1).

«РБ Лейпциг» провел неплохой поединок с «Баварией» на прошлой неделе (1:1) и продолжает претендовать на самые высокие места. На данный момент коллектив занимает пятое место с 29 баллами и отстает на один балл сразу от трех прямых конкурентов. До матча с чемпионом Германии «РБ Лейпциг» выиграл в товарищеских встречах у «Млады Болеслав» (4:0) и уступил «Айнтрахту» Ф (2:4).

Информация для ставок

«Шальке-04» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«РБ Лейпциг» забивал в семи из десяти последних матчах во всех турнирах

«Шальке-04» уступил в четырех из пяти поединках «РБ Лейпцигу»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпциг» выглядит гораздо сильнее своего оппонента и даже несмотря на то, что игра пройдет для клуба на выезде, должен уверенно обыгрывать оппонента. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.