«Шериф» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (02.08.2022)

Ставки букмекеров
Фаворита в этом противостоянии букмекеры не определили. Поставить на победу гостей, как и хозяев в букмекерской конторе Лига ставок можно по коэффициенту 2.8. Понадеяться на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 2.95.
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завтра, 20:00
Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.48.
Форма команд
«Шериф» неплохо пошумел в Европе в прошлом сезоне, поэтому отношение многих экспертов и болельщиков к клубу из Молдавии изменилось. Тем не менее, команда все еще далека от группового турнира, хоть и прошла два предыдущих раунда отбора. В матче против чешского клуба очень важно выступить хорошо на своем поле, а точнее на стадионе, который примет первую игру в Зимбру. Последние два матча «Шерифа» завершились ничьей с «Зимбру» (1:1) и победой в Лиге Чемпионов над «Марибором» (1:0).
«Виктория Пльзень» довольно часто напоминает о себе в еврокубках, но в групповой турнир Лиги Чемпионов в последние годы не выходила. Клуб ставит перед собой четкую цель сделать это в текущем розыгрыше, однако необходимо серьезно готовится к сопернику, который в прошлом году обыгрывал «Реал» и «Шахтер» Донецк. В последней игре «Виктория Пльзень» разошлась миром с «Теплице» (2:2) в чемпионате, а ранее разгромила ХИК в Лиге Чемпионов (5:0).
Информация для ставок
- Восемь последних матчей «Шерифа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Виктория Пльзень» не проигрывает уже 13 матчей подряд на выезде
- «Шериф» выиграл на своем поле девять из десяти последних поединков во всех турнирах
Прогноз
Коллективы примерно равны по игре и подбору исполнителей, тем интереснее ожидается противостояние. Рекомендуем сделать ставку на минимальную победу хозяев по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.