«Шериф» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (02.08.2022)

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сегодня, 08:34

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии букмекеры не определили. Поставить на победу гостей, как и хозяев в букмекерской конторе Лига ставок можно по коэффициенту 2.8. Понадеяться на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 2.95.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Шериф» неплохо пошумел в Европе в прошлом сезоне, поэтому отношение многих экспертов и болельщиков к клубу из Молдавии изменилось. Тем не менее, команда все еще далека от группового турнира, хоть и прошла два предыдущих раунда отбора. В матче против чешского клуба очень важно выступить хорошо на своем поле, а точнее на стадионе, который примет первую игру в Зимбру. Последние два матча «Шерифа» завершились ничьей с «Зимбру» (1:1) и победой в Лиге Чемпионов над «Марибором» (1:0).

«Виктория Пльзень» довольно часто напоминает о себе в еврокубках, но в групповой турнир Лиги Чемпионов в последние годы не выходила. Клуб ставит перед собой четкую цель сделать это в текущем розыгрыше, однако необходимо серьезно готовится к сопернику, который в прошлом году обыгрывал «Реал» и «Шахтер» Донецк. В последней игре «Виктория Пльзень» разошлась миром с «Теплице» (2:2) в чемпионате, а ранее разгромила ХИК в Лиге Чемпионов (5:0).

Информация для ставок

Восемь последних матчей «Шерифа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Виктория Пльзень» не проигрывает уже 13 матчей подряд на выезде

«Шериф» выиграл на своем поле девять из десяти последних поединков во всех турнирах

Прогноз

Коллективы примерно равны по игре и подбору исполнителей, тем интереснее ожидается противостояние. Рекомендуем сделать ставку на минимальную победу хозяев по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.