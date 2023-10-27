«Штутгарт» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (28.10.2023)

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вчера, 18:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом поединке. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.5.

Форма команд

«Штутгарт» проводит отличный сезон и заслуженно идет на текущем втором месте в Бундеслиге. В активе команды 21 балл, и она отстает от лидера «Байера» всего на один пункт. В домашней встрече с нестабильных «Хоффенхаймом» хозяева приложат все усилия, чтобы не пропустить вперед таких грандов как «Бавария» и «Боруссия» Д. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами над «Унион» (3:0) на выезде и «Вольфсбургом» на своем поле (3:1).

«Хоффенхайму» действительно не хватает стабильности, иначе коллектив шел бы совсем рядом к лидерам. Сейчас команда располагается на шестом месте с 15 очками, и чтобы не покинуть зону еврокубков, гостям необходимо добиваться результатов. В прошлом матче чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле проиграл «Айнтрахту» (1:3), а ранее на выезде переиграл «Вердер» (3:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хоффенхайм» одержал семь побед в десяти поединках при трех поражениях

Последние две встречи команда закончились вничью

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть интересным, ведь встречаются неуступчивые команды. Предполагаем, что встреча пройдет очень результативно и рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.