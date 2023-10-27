«Штутгарт» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (28.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом поединке. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.95.
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сегодня, 16:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.5.
Форма команд
«Штутгарт» проводит отличный сезон и заслуженно идет на текущем втором месте в Бундеслиге. В активе команды 21 балл, и она отстает от лидера «Байера» всего на один пункт. В домашней встрече с нестабильных «Хоффенхаймом» хозяева приложат все усилия, чтобы не пропустить вперед таких грандов как «Бавария» и «Боруссия» Д. Два последних матча «Штутгарта» завершились победами над «Унион» (3:0) на выезде и «Вольфсбургом» на своем поле (3:1).
«Хоффенхайму» действительно не хватает стабильности, иначе коллектив шел бы совсем рядом к лидерам. Сейчас команда располагается на шестом месте с 15 очками, и чтобы не покинуть зону еврокубков, гостям необходимо добиваться результатов. В прошлом матче чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле проиграл «Айнтрахту» (1:3), а ранее на выезде переиграл «Вердер» (3:2).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Хоффенхайм» одержал семь побед в десяти поединках при трех поражениях
- Последние две встречи команда закончились вничью
- Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Матч обещает быть интересным, ведь встречаются неуступчивые команды. Предполагаем, что встреча пройдет очень результативно и рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.