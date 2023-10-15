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Швейцария – Беларусь. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (15.10.2023)

вчера, 10:24
Швейцария

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Швейцария. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.1. Победа сборной Беларуси оценивается за 30, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 11.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.1011.6226.53
Лига Ставок 1.11 9.20 24.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.85.

Форма команд

Швейцария выглядит достаточно уверенно в этой квалификации и единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда набрала 14 очков и опережает ближайшего соперника всего на один пункт. Тем не менее, лидеру еще рано расслабляться, несмотря на одну игру в запасе перед главным конкурентом Румынией. Два последних матча сборной Швейцарии завершились крупной победой над Андоррой (3:0) и ничьей на выезде с Косово (2:2).

Беларусь набрала всего пять очков и при такой сильной конкуренции в группе уже не может рассчитывать на выход из нее. Коллектив не смог регулярно набирать очки и теперь может спокойно доигрывать турнир и возможно рассчитывать отыграть еще одну ступеньку у команды Косово. В прошлом туре сборная Беларуси не отдала победу Румынии на нейтральном поле (0:0), а ранее уступила на выезде Израилю (0:1).

Информация для ставок

  • Беларусь выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Швейцария не знает поражений уже шесть матчей подряд
  • Беларусь проиграла все четыре встречи со Швейцарией, при этом не забив ни единого мяча

Прогноз

Сборной Швейцарии осталось совсем немного, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу и наберут очередные три очка. Сделать ставку на победу Швейцарии форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.44 2.22 1.68
Лига Ставок 2.74 1.46 2.17 1.71
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 10:54
В марте "красные крестоносцы" разнесли наших братьев славян на нейтральной территории 5-0. А Штеффен оформил хет-трик уже к 30-й минуте первого тайма. Нисколько не удивлюсь, если матч в Санкт-Галлене пройдёт по схожему сценарию. А если гости не пять мячей в свои ворота получат, то три так точно. А сами мощного (в сравнении с ними) соперника огорчить вряд ли смогут. Плюс футболисты Беларуси оставили много сил в поединке против Румынии. Усталость сборной тоже может сильно сказаться на фоне свежих швейцарцев, которые банально намного выше классом. Ставка - фора (-2) на хозяев. Как минимум 2-0 или 3-0 они делать должны.
Гость
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