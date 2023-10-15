Швейцария – Беларусь. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (15.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Швейцария. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.1. Победа сборной Беларуси оценивается за 30, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 11.
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3 : 3
завершен
вчера, 19:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.85.
Форма команд
Швейцария выглядит достаточно уверенно в этой квалификации и единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда набрала 14 очков и опережает ближайшего соперника всего на один пункт. Тем не менее, лидеру еще рано расслабляться, несмотря на одну игру в запасе перед главным конкурентом Румынией. Два последних матча сборной Швейцарии завершились крупной победой над Андоррой (3:0) и ничьей на выезде с Косово (2:2).
Беларусь набрала всего пять очков и при такой сильной конкуренции в группе уже не может рассчитывать на выход из нее. Коллектив не смог регулярно набирать очки и теперь может спокойно доигрывать турнир и возможно рассчитывать отыграть еще одну ступеньку у команды Косово. В прошлом туре сборная Беларуси не отдала победу Румынии на нейтральном поле (0:0), а ранее уступила на выезде Израилю (0:1).
Информация для ставок
- Беларусь выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Швейцария не знает поражений уже шесть матчей подряд
- Беларусь проиграла все четыре встречи со Швейцарией, при этом не забив ни единого мяча
Прогноз
Сборной Швейцарии осталось совсем немного, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу и наберут очередные три очка. Сделать ставку на победу Швейцарии форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.