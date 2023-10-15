Швейцария – Беларусь. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (15.10.2023)

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вчера, 10:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Швейцария. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.1. Победа сборной Беларуси оценивается за 30, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 11.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.85.

Форма команд

Швейцария выглядит достаточно уверенно в этой квалификации и единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда набрала 14 очков и опережает ближайшего соперника всего на один пункт. Тем не менее, лидеру еще рано расслабляться, несмотря на одну игру в запасе перед главным конкурентом Румынией. Два последних матча сборной Швейцарии завершились крупной победой над Андоррой (3:0) и ничьей на выезде с Косово (2:2).

Беларусь набрала всего пять очков и при такой сильной конкуренции в группе уже не может рассчитывать на выход из нее. Коллектив не смог регулярно набирать очки и теперь может спокойно доигрывать турнир и возможно рассчитывать отыграть еще одну ступеньку у команды Косово. В прошлом туре сборная Беларуси не отдала победу Румынии на нейтральном поле (0:0), а ранее уступила на выезде Израилю (0:1).

Информация для ставок

Беларусь выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Швейцария не знает поражений уже шесть матчей подряд

Беларусь проиграла все четыре встречи со Швейцарией, при этом не забив ни единого мяча

Прогноз

Сборной Швейцарии осталось совсем немного, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу и наберут очередные три очка. Сделать ставку на победу Швейцарии форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.