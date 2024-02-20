«Спарта» Прага – «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы «Галатасарая», зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.
Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.
Форма команд
«Спарта» провела очень хороший поединок в Турции, но все же проиграла его (2:3). Тем не менее, команда с позитивом смотрит на ответную встречу и рассчитывает пройти дальше. В целом, это противостояние можно называть самым интересным на прошлой неделе, поэтому многие ждут его продолжения. Два последних матча «Спарты» в чемпионате завершились победами над «Слован» Либерец (2:1) и «Карвиной» (3:0).
«Галатасарай» одержал победу в первом феерическом поединке (3:2) и с преимуществом отправляется в Чехию. Коллективу придется большое внимание уделить обороне, ведь соперник наверняка начнет шквал атак с первых минут. Турецкий клуб имеет серию побед во всех турнирах и постарается не прервать ее в такой важной игре. В прошлом туре Суперлиги Турции «Галатасарай» обыграл на выезде «Анкарагюджю» (3:0).
Информация для ставок
- «Спарта» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Галатасарай» проиграл только три матча из десяти последних на выезде
- Семь из десяти домашних матчей клуба из Чехии завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Спарта» Прага будет иметь преимущество на своем поле, но в конечном итоге вряд ли сможет его удержать. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.