«Спарта» Прага – «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

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вчера, 11:30

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы «Галатасарая», зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Спарта» провела очень хороший поединок в Турции, но все же проиграла его (2:3). Тем не менее, команда с позитивом смотрит на ответную встречу и рассчитывает пройти дальше. В целом, это противостояние можно называть самым интересным на прошлой неделе, поэтому многие ждут его продолжения. Два последних матча «Спарты» в чемпионате завершились победами над «Слован» Либерец (2:1) и «Карвиной» (3:0).

«Галатасарай» одержал победу в первом феерическом поединке (3:2) и с преимуществом отправляется в Чехию. Коллективу придется большое внимание уделить обороне, ведь соперник наверняка начнет шквал атак с первых минут. Турецкий клуб имеет серию побед во всех турнирах и постарается не прервать ее в такой важной игре. В прошлом туре Суперлиги Турции «Галатасарай» обыграл на выезде «Анкарагюджю» (3:0).

Информация для ставок

«Спарта» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Галатасарай» проиграл только три матча из десяти последних на выезде

Семь из десяти домашних матчей клуба из Чехии завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Спарта» Прага будет иметь преимущество на своем поле, но в конечном итоге вряд ли сможет его удержать. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.