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«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2023)

вчера, 08:47
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа ЦСКА оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.603.502.76
Pari 2.55 3.50 2.70

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

Московский «Спартак» вновь забуксовал и не может выиграть уже три матча подряд в РПЛ. Команда идет на четвертом месте с 50 баллами и отстает от «армейцев» на четыре пункта. Таким образом, чтобы «красно-белым» побороться за второе место, им нужна только победа, что добавляет интереса к этом противостоянию. В прошлом туре «Спартак» не смог обыграть аутсайдера «Химки» (1:1), а ранее на выезде уступил «Зениту» (2:3).

ЦСКА под руководством Федотова провел неплохой сезон с небольшим кризисом в самой его середине. Тем не менее, «армейцы» уверенно идут на втором месте с 54 баллами, хоть и не смогли составить конкуренцию «Зениту». Во встрече со «Спартаком» даже ничья стала бы для гостей удовлетворительным результатом с турнирной точки зрения. Два последних матча ЦСКА завершились победами над «Торпедо» (3:0) и «Оренбургом» (2:1).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • ЦСКА не знает поражений на протяжении последних десяти матчей
  • Команды обменялись двумя победами в последних пяти поединках при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды немного забивают в личных встречах, но на такой стадии сезона от них можно ожидать прорыва. Предлагаем поверить в результативный поединок и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.77 1.67 2.28
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:26
К сожалению, Спартак к дерби подходит в неидеальном состоянии - команды множество проблем с обороной, лидеры играют нестабильно из-за травм и дисквалификаций из-за множественных удалений. Команда Абаскаля потеряла в себе уверенность, чего не скажешь про ЦСКА, который набирает обороты. Чалов, Карраскаль, Заболотный, Медина и компания должны по полной угрожать очень нестабильным тылам хозяев на Открытии. Учитывая нынешнюю игровую форму, а также состояние тылов у красно-белых, то игра от нулевой форы гостей мне кажется более перспективным здесь вариантом из всех.
Гость
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