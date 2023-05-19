«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2023)

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вчера, 08:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа ЦСКА оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

Московский «Спартак» вновь забуксовал и не может выиграть уже три матча подряд в РПЛ . Команда идет на четвертом месте с 50 баллами и отстает от «армейцев» на четыре пункта. Таким образом, чтобы «красно-белым» побороться за второе место, им нужна только победа, что добавляет интереса к этом противостоянию. В прошлом туре «Спартак» не смог обыграть аутсайдера «Химки» (1:1), а ранее на выезде уступил «Зениту» (2:3).

ЦСКА под руководством Федотова провел неплохой сезон с небольшим кризисом в самой его середине. Тем не менее, «армейцы» уверенно идут на втором месте с 54 баллами, хоть и не смогли составить конкуренцию «Зениту». Во встрече со «Спартаком» даже ничья стала бы для гостей удовлетворительным результатом с турнирной точки зрения. Два последних матча ЦСКА завершились победами над «Торпедо» (3:0) и «Оренбургом» (2:1).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА не знает поражений на протяжении последних десяти матчей

не знает поражений на протяжении последних десяти матчей Команды обменялись двумя победами в последних пяти поединках при одной ничьей

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды немного забивают в личных встречах, но на такой стадии сезона от них можно ожидать прорыва. Предлагаем поверить в результативный поединок и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.