«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа ЦСКА оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
|
- : -
завтра, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.
Форма команд
Московский «Спартак» вновь забуксовал и не может выиграть уже три матча подряд в РПЛ. Команда идет на четвертом месте с 50 баллами и отстает от «армейцев» на четыре пункта. Таким образом, чтобы «красно-белым» побороться за второе место, им нужна только победа, что добавляет интереса к этом противостоянию. В прошлом туре «Спартак» не смог обыграть аутсайдера «Химки» (1:1), а ранее на выезде уступил «Зениту» (2:3).
ЦСКА под руководством Федотова провел неплохой сезон с небольшим кризисом в самой его середине. Тем не менее, «армейцы» уверенно идут на втором месте с 54 баллами, хоть и не смогли составить конкуренцию «Зениту». Во встрече со «Спартаком» даже ничья стала бы для гостей удовлетворительным результатом с турнирной точки зрения. Два последних матча ЦСКА завершились победами над «Торпедо» (3:0) и «Оренбургом» (2:1).
Информация для ставок
- «Спартак» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- ЦСКА не знает поражений на протяжении последних десяти матчей
- Команды обменялись двумя победами в последних пяти поединках при одной ничьей
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды немного забивают в личных встречах, но на такой стадии сезона от них можно ожидать прорыва. Предлагаем поверить в результативный поединок и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.