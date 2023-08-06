«Спартак» — «Пари НН». Прогноз на матч кубка России (08.08.2023)

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сегодня, 17:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Пари НН» оценивается за 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

Московский «Спартак» показывает максимальные результаты в этом сезоне и очень хочет продлить свою серию побед. Команда уже имеет три очка после первого тура группового этапа кубка России и в случае победы станет единоличным лидером с отрывом минимум в три балла. Только собственная халатность может помешать хозяевам добиться важны трех очков. Два последних поединка «Спартака» завершились победами над «Рубином» (4:1) и «Балтикой» (2:1).

«Пари НН» неудачно начал нынешний сезон, но в кубке России команда уже набрала два балла. Тем не менее, положение команды в РПЛ оставляет желать лучшего. У гостей откровенно мало шансов создать проблемы «Спартаку», но если они смогут забить первыми, возможно что-то и выйдет. В прошлой игре «Пари НН» проиграл на выезде «Краснодару» (0:1), а ранее поделил очки с «Уралом» (0:0).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» не может победить уже шесть матчей подряд в основное время

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спартак» приложит максимум усилий для победы над не самым стабильным соперником, что увеличит их лидерство в квартете. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.