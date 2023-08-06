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«Спартак» — «Пари НН». Прогноз на матч кубка России (08.08.2023)

сегодня, 17:34
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Пари НН» оценивается за 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Россия. Кубок 2023/2024
Спартак
Пари НН
Выигрыш
- : -
08 августа 2023, 20:45
вторник
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 1.55 4.30 5.70

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

Московский «Спартак» показывает максимальные результаты в этом сезоне и очень хочет продлить свою серию побед. Команда уже имеет три очка после первого тура группового этапа кубка России и в случае победы станет единоличным лидером с отрывом минимум в три балла. Только собственная халатность может помешать хозяевам добиться важны трех очков. Два последних поединка «Спартака» завершились победами над «Рубином» (4:1) и «Балтикой» (2:1).

«Пари НН» неудачно начал нынешний сезон, но в кубке России команда уже набрала два балла. Тем не менее, положение команды в РПЛ оставляет желать лучшего. У гостей откровенно мало шансов создать проблемы «Спартаку», но если они смогут забить первыми, возможно что-то и выйдет. В прошлой игре «Пари НН» проиграл на выезде «Краснодару» (0:1), а ранее поделил очки с «Уралом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл пять последних матчей во всех турнирах
  • «Пари НН» не может победить уже шесть матчей подряд в основное время
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спартак» приложит максимум усилий для победы над не самым стабильным соперником, что увеличит их лидерство в квартете. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 2.17 1.70
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 18:28
Понятное дело, что данный поединок кубковый, в этом турнире возможны не основные составы и так далее. Но это не отменяет того факта, что Спартак - явный фаворит. На старте сезона по качеству игры в атаке, красно-белые, наверное, являются лучшими в стране. Безусловно, гости в этом матче выставят автобус и будут всей командой обороняться. Но вряд ли они смогут успешно отбиваться все 90 минут, и гол-два всё же пропустят. А вот сами скорее всего не забьют, учитывая слабый уровень их атаки. Мой прогноз - П1. Спартак, конечно, это клуб, который всегда может удивить результатом в своих матчах. Но думаю, что в этот раз такого случится.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:40
Считаю, что здесь уверенная победа Спартака. Ф1(-1).
Гость
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