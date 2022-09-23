«Спартак» — «Зенит». Прогноз на матч кубка России (29.09.2022)

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вчера, 18:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Спартака» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Спартак» продолжает играть на победу все матчи, с некоторыми осечками и все еще надеется догнать «Зенит» в РПЛ , от которого отстает уже на семь очков. В группе кубка России все наоборот, ведь тут лидируют «красно-белые», опережая ближайших оппонентов на три балла. В случае победы в этом матче команда сделает большой шаг к победе в квартере. В прошлом матче «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0) в чемпионате, а в кубке страны уверенно разобрался с «Факелом» (3:0).

«Зенит» давно идет без потерь в РПЛ и уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 26 очков. Куда сложнее обстоят дела в кубке России, ведь в двух турах команда из Санкт-Петербурга набрала три балла и вынуждена бороться за первое место, уступая «Спартаку» три балла. Матч будет непростым, ведь «народная команда» крайне мотивирована обойти чемпиона России хотя бы в кубке. В прошлой игре чемпионата «Зенит» одолел «Динамо» (2:0), а в кубке страны уступил «Крыльям Советов» (0:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Зенита» завершились его победами

«Спартак» выиграл восемь из десяти поединков на своем поле за последнее время

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спартак» не может выиграть уже десять матчей у «Зенита» подряд

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным и предсказать победителя в кубке очень сложно. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок, опираясь на статистику личных встреч команд.