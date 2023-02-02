«Специя» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (05.02.2023)

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вчера, 21:00

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, и предлагает коэффициент на его победу – 1.35. Поверить в успех хозяев можно за 8.5. Ничейный результат котируется цифрой 5.1.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.67. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.2.

Форма команд

«Специя» в последних турах Серии А выглядит не очень убедительно и смогла добиться лишь одной победы в пяти встречах. Команда очень близко находится к зоне вылета, а именно на 17 месте с 18 баллами и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. В прошлом туре «Специя» проиграла на выезде «Болонье» (0:2), а ранее с тем же счетом уступила «Роме» (0:2)

«Наполи» продолжает побеждать в Серии А, хоть и в некоторых поединках команда сталкивается с трудностями. Неаполитанцы идут на первом месте с 53 баллами и опережают ближайшего соперника на 13 очков. В предстоящей игре с командой из нижней части турнирной таблицы от лидера будут ждать исключительно победы. В прошлом туре «Наполи» минимально одолел «Рому» (2:1), а ранее оказался сильнее «Салернитаны» (2:0).

Информация для ставок

«Специя» проиграла три последних матча во всех турнирах

«Наполи» выиграл восемь из десяти последних выездных поединков

Три последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Наполи» выиграл четыре матча у «Специи» из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

«Наполи» имеет хорошую статистику со «Специей» и вероятнее всего, у гостей не возникнет проблем в этой встрече. Сделать ставку на победу лидера Серии А с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.