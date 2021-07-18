«Суд Америка» — «Феникс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (18.07.2021)

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вчера, 12:47

«Суд Америка» сыграет против «Феникса» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Феникс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45. Также можно поставить на ничейный исход за 3.05 и сделать ставку на победу хозяев поля за 2.95.

Форма команд

«Суд Америка» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — десять очков. В последних матчах «Америка» не выглядит как команда, которая способна доставить кому-то неудобства, скорее «Суд Америка» похожа на жертву, идеальную команду для добывания драгоценных баллов.

«Феникс» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 13 баллов. В последних матчах «Феникс» выглядит очень неплохо, команда побеждает и старается выбраться из середины турнирной таблицы, чтобы дать бой более именитым клубам. Победа над «Суд Америкой» позволит команде выбраться на седьмую строчку в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Суд Америка» пропустила десять голов в последних пяти матчах

«Феникс» выиграл два матча из последних пяти

«Суд Америка» выиграла один матч из последних пяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.70. Еще можно поставить на победу «Феникса» с разницей в счете в один или два забитых мяча по коэффициенту 2.80.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Атлетико Гойаниенсе» в матче чемпионата Бразилии с «Палмейрасом».