«Акрон» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч РПЛ (03.08.2024)

1722618221

вчера, 20:03

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Пари. Победа «Акрона» будет стоить 3.9, а ничью можно поставить по 4.05. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.6.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.35 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Акрон» еще не нашел свою игру в новом для себя чемпионате, но старается использовать свои шансы и один раз это удалось. После двух туров команда из Тольятти набрала три балла и намерена попытаться забрать очки у одного из лидеров чемпионата. Даже ничья будет считаться в пользу хозяев. В прошлом матче в рамках кубка России «Акрон» разгромно проиграл «Рубину» (0:4), а в чемпионате оказался сильнее «Факела» (2:0).

«Динамо» Москва заметно прибавило в качестве игры в последние два года и теперь является одним из претендентов на чемпионство, по крайней мере на данный момент. Команда набрала шесть очков и вместе с «Зенитом» лидирует в чемпионате и обязана побеждать, если не хочет отпустить питерцев вперед. В прошлом туре «Динамо» переиграло «Локомотив» (3:1), а в кубке России уступило «Спартаку» (0:3).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей «Акрона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Динамо» выиграло шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

В единственной игре в кубке России между клубами победил «Акрон» по пенальти (1:0).

Прогноз

Оба коллектива будут стараться забить как можно раньше и возможно, зрители увидят результативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Пари.