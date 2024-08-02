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«Акрон» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч РПЛ (03.08.2024)

вчера, 20:03
Динамо (Москва)

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Пари. Победа «Акрона» будет стоить 3.9, а ничью можно поставить по 4.05. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.6.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.35 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Акрон» еще не нашел свою игру в новом для себя чемпионате, но старается использовать свои шансы и один раз это удалось. После двух туров команда из Тольятти набрала три балла и намерена попытаться забрать очки у одного из лидеров чемпионата. Даже ничья будет считаться в пользу хозяев. В прошлом матче в рамках кубка России «Акрон» разгромно проиграл «Рубину» (0:4), а в чемпионате оказался сильнее «Факела» (2:0).

«Динамо» Москва заметно прибавило в качестве игры в последние два года и теперь является одним из претендентов на чемпионство, по крайней мере на данный момент. Команда набрала шесть очков и вместе с «Зенитом» лидирует в чемпионате и обязана побеждать, если не хочет отпустить питерцев вперед. В прошлом туре «Динамо» переиграло «Локомотив» (3:1), а в кубке России уступило «Спартаку» (0:3).

Информация для ставок

  • Семь из восьми последних матчей «Акрона» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Динамо» выиграло шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • В единственной игре в кубке России между клубами победил «Акрон» по пенальти (1:0).

Прогноз

Оба коллектива будут стараться забить как можно раньше и возможно, зрители увидят результативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:50
Оба клуба играют довольно результативны - ТБ(3).
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