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«Алавес» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (1.11.2024)

вчера, 21:52
Мальорка

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Алавесу», а коэффициент на их победу составляет 2.16. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.95.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.05 Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.77. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Алавес» проиграл несколько матчей подряд и лишь в кубке Испании на выезде смог минимально обыграть «Компостеллу» (1:0). Ситуация у команды очень сложная, ведь нужно исправлять результаты как можно быстрее. Коллектив опустился уже на 16 место с 10 баллами и опережает зону вылета всего на один балл. В последнем туре чемпионата Испании «Алавес» минимально проиграл «Райо Вальекано» (0:1).

«Мальорка» выглядит более уверенно и стабильно, чем нынешний соперник, на данный момент занимает седьмое место с 18 очками. Коллектив хочет попасть в зону еврокубков, но непонятно хватил ли сил и ресурсов, чтобы добиться хорошего результата. В прошлой игре чемпионата Испании «Мальорка» сыграла вничью с «Атлетик» Бильбао (0:0) и обыграла на своем поле «Райо Вальекано» (1:0).

Информация для ставок

  • «Алавес» проиграл пять из шести последних матчей
  • «Мальорка» выиграла восемь из десяти последних встреч на выезде
  • Четыре из пяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Мальорка» выиграла у «Алавеса» три из пяти последних матчей при двух ничьих

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:10
Игра скорее всего будет носить закрытый характер -ТМ(2).
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