«Алавес» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (1.11.2024)

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вчера, 21:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Алавесу», а коэффициент на их победу составляет 2.16. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.95.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.05 Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.77. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Алавес» проиграл несколько матчей подряд и лишь в кубке Испании на выезде смог минимально обыграть «Компостеллу» (1:0). Ситуация у команды очень сложная, ведь нужно исправлять результаты как можно быстрее. Коллектив опустился уже на 16 место с 10 баллами и опережает зону вылета всего на один балл. В последнем туре чемпионата Испании «Алавес» минимально проиграл «Райо Вальекано» (0:1).

«Мальорка» выглядит более уверенно и стабильно, чем нынешний соперник, на данный момент занимает седьмое место с 18 очками. Коллектив хочет попасть в зону еврокубков, но непонятно хватил ли сил и ресурсов, чтобы добиться хорошего результата. В прошлой игре чемпионата Испании «Мальорка» сыграла вничью с «Атлетик» Бильбао (0:0) и обыграла на своем поле «Райо Вальекано» (1:0).

Информация для ставок

«Алавес» проиграл пять из шести последних матчей

«Мальорка» выиграла восемь из десяти последних встреч на выезде

Четыре из пяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Мальорка» выиграла у «Алавеса» три из пяти последних матчей при двух ничьих

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.