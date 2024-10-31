«Алавес» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (1.11.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Алавесу», а коэффициент на их победу составляет 2.16. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 2.95.
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сегодня, 23:00
На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.05 Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.77. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Алавес» проиграл несколько матчей подряд и лишь в кубке Испании на выезде смог минимально обыграть «Компостеллу» (1:0). Ситуация у команды очень сложная, ведь нужно исправлять результаты как можно быстрее. Коллектив опустился уже на 16 место с 10 баллами и опережает зону вылета всего на один балл. В последнем туре чемпионата Испании «Алавес» минимально проиграл «Райо Вальекано» (0:1).
«Мальорка» выглядит более уверенно и стабильно, чем нынешний соперник, на данный момент занимает седьмое место с 18 очками. Коллектив хочет попасть в зону еврокубков, но непонятно хватил ли сил и ресурсов, чтобы добиться хорошего результата. В прошлой игре чемпионата Испании «Мальорка» сыграла вничью с «Атлетик» Бильбао (0:0) и обыграла на своем поле «Райо Вальекано» (1:0).
Информация для ставок
- «Алавес» проиграл пять из шести последних матчей
- «Мальорка» выиграла восемь из десяти последних встреч на выезде
- Четыре из пяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Мальорка» выиграла у «Алавеса» три из пяти последних матчей при двух ничьих
Прогноз
Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.