Албания – Лихтенштейн. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2024)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.07. В случае победы Лихтенштейн зайдет коэффициент 30. Ничью можно выбрать по коэффициенту 12.5.
|
3 : 0
завершен
вчера, 21:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.6 по ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.55.
Форма команд
Албания смогла пробиться на Евро 2024, но попала в сложнейшую группу и сыграет с Хорватией, Испанией и Италией. В таком квартете неудивительно, что никто не верит в албанских футболистов, однако помешать хотя бы одному из конкурентов, им вполне по силам. Во встрече с Лихтенштейном от хозяев ждут уверенной победы. Два последних товарищеских поединка Албании завершились поражением от Швеции (0:1) и крупной неудачей с Чили (0:3).
Сборная Лихтенштейна, как и ожидалось не смогла конкурировать с соперниками в квалификации и потеряла все шансы еще в самом начале. Команда сыграет товарищеский поединок с Албанией, где постарается выглядеть достойно, а при возможности и отметится забитым мячом на радость болельщикам. Два последних поединка Лихтенштейна закончились ничьей с Латвией (1:1) и крупным поражением от Фарерских островов (0:4).
Информация для ставок
- Албания выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Лихтенштейн проиграл в девяти из десяти встречах при одной ничьей
- Албания выиграла все три поединка с Лихтенштейном с одинаковым счетом (2:0)
Прогноз
Большим фаворитом этого матча является Албания, которой необходимо побеждать, чтобы чувствовать уверенность перед турниром. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.