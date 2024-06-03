Албания – Лихтенштейн. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2024)

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вчера, 15:44

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.07. В случае победы Лихтенштейн зайдет коэффициент 30. Ничью можно выбрать по коэффициенту 12.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 по ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Форма команд

Албания смогла пробиться на Евро 2024, но попала в сложнейшую группу и сыграет с Хорватией, Испанией и Италией. В таком квартете неудивительно, что никто не верит в албанских футболистов, однако помешать хотя бы одному из конкурентов, им вполне по силам. Во встрече с Лихтенштейном от хозяев ждут уверенной победы. Два последних товарищеских поединка Албании завершились поражением от Швеции (0:1) и крупной неудачей с Чили (0:3).

Сборная Лихтенштейна, как и ожидалось не смогла конкурировать с соперниками в квалификации и потеряла все шансы еще в самом начале. Команда сыграет товарищеский поединок с Албанией, где постарается выглядеть достойно, а при возможности и отметится забитым мячом на радость болельщикам. Два последних поединка Лихтенштейна закончились ничьей с Латвией (1:1) и крупным поражением от Фарерских островов (0:4).

Информация для ставок

Албания выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Лихтенштейн проиграл в девяти из десяти встречах при одной ничьей

Албания выиграла все три поединка с Лихтенштейном с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Большим фаворитом этого матча является Албания, которой необходимо побеждать, чтобы чувствовать уверенность перед турниром. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.