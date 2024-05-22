«Балтика» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (25.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Балтика». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «железнодорожников» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.
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25 мая 2024, 16:30
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.
Форма команд
«Балтика» находится в очень сложном положении и с большой вероятностью покинет РПЛ. Команда идет на предпоследнем месте с 26 баллами и отстает от двух конкурентов на три очка. Коллектив обязан побеждать «Локомотив» и надеяться на поражение конкурентов, чтобы обойти их по дополнительным показателям. Два последних поединка «Балтики» завершились поражением от «Ростова» (1:2) и победой в кубке России над «Спартаком» (1:0).
«Локомотив» для себя сезон уже завершил, а последний тур особо не поменяет реальных дел в турнирной таблице. Сейчас московский клуб занимает четвертое место с 50 баллами и на три пункта отстает от «Краснодара». Если команда потеряет очки в заключительном туре, их может обойти «Спартак», но это ни на что не повлияет. В прошлом туре «Локомотив» обыграл на своем поле «Факел» (2:0), а ранее с тем же счетом на выезде одолел «Оренбург» (2:0).
Информация для ставок
- «Балтика» выиграла шесть из десяти последних матчей на своем стадионе во всех турнира
- «Локомотив» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Три из пяти матчей между клубами в основное время завершились ничейными результатами
Прогноз
«Балтике» очень нужна победа и наверняка хозяева смогут ее добиться, учитывая, что «Локомотив» уже мысленно находится в отпуске. Предлагаем поверить в команду из Калининграда и сделать ставку на ее победу по коэффициенту 2.4.