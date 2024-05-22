«Балтика» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (25.05.2024)

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вчера, 15:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Балтика». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «железнодорожников» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Балтика» находится в очень сложном положении и с большой вероятностью покинет РПЛ . Команда идет на предпоследнем месте с 26 баллами и отстает от двух конкурентов на три очка. Коллектив обязан побеждать «Локомотив» и надеяться на поражение конкурентов, чтобы обойти их по дополнительным показателям. Два последних поединка «Балтики» завершились поражением от «Ростова» (1:2) и победой в кубке России над «Спартаком» (1:0).

«Локомотив» для себя сезон уже завершил, а последний тур особо не поменяет реальных дел в турнирной таблице. Сейчас московский клуб занимает четвертое место с 50 баллами и на три пункта отстает от «Краснодара». Если команда потеряет очки в заключительном туре, их может обойти «Спартак», но это ни на что не повлияет. В прошлом туре «Локомотив» обыграл на своем поле «Факел» (2:0), а ранее с тем же счетом на выезде одолел «Оренбург» (2:0).

Информация для ставок

«Балтика» выиграла шесть из десяти последних матчей на своем стадионе во всех турнира

«Локомотив» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти матчей между клубами в основное время завершились ничейными результатами

Прогноз

«Балтике» очень нужна победа и наверняка хозяева смогут ее добиться, учитывая, что «Локомотив» уже мысленно находится в отпуске. Предлагаем поверить в команду из Калининграда и сделать ставку на ее победу по коэффициенту 2.4.