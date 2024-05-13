«Барселона» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Ла Лиги (13.05.2024)

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вчера, 10:41

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Выбрать победителем гостей можно по коэффициенту 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Барселона» на данный момент идет на третьем месте с 73 баллами и уступает два пункта «Жироне». Тем не менее, коллектив имеет нынешнюю перенесенную игру и в случае победы сможет вернуть себе второе место в таблице. Коллектив остался без трофеев в нынешнем сезоне и просто доигрывает сезон без особых турнирных задач. В прошлом туре «Барселона» уступила на выезде «Жироне» (2:4), а ранее с тем же счетом на своем поле одолела «Валенсию» (4:2).

«Реал» Сосьедад очень хочет попасть в Лигу Европы по результатам нынешнего сезона, но на данный момент идет лишь на седьмом месте с 54 баллами. Коллектив отстает от «Бетиса» всего на один пункт и если наберет очки с «Барселоной», то как минимум сравняется с «бело-зелеными», а возможно и обойдет их. Ближайшего конкурента «Валенсию» хозяева опережают на шесть пунктов, поэтому чувствуют себя спокойно. В прошлом туре «Реал» Сосьедад обыграл «Лас-Пальмас» (2:0), а ранее уступил на своем поле мадридскому «Реалу» (0:1).

Информация для ставок

«Барселона» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Сосьедад забивал в пяти последних выездных поединках во всех турнирах

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Реалом» Сосьедад

Прогноз

«Барселона» является фаворитом, но вряд ли сумеет достичь крупной победы и наверняка пропустит. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.