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«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (29.09.2024)

28 сентября 2024, 11:31
Гнабри Серж

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.68. Рискнуть на победу «Байера» можно по коэффициенту 5, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4

Германия. Бундеслига 2024/2025
Бавария
Байер
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
1 : 1
завершен
28 сентября 2024, 19:30
суббота
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.87.

Форма команд

«Бавария» является единоличным лидером Бундеслиги и набрала 12 очков за четыре стартовых тура. Команда потеряла чемпионство в прошлом году и сделает все, чтобы вернуть титул уже в этом футбольном году. Победа на своем поле над «Байером» максимально этому бы поспособствовала. В матче Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Динамо» Загреб (9:2), а в чемпионате разгромила на выезде «Вердер» (5:0).

«Байер» успел проиграть один матч на старте Бундеслиги, но девять очков является неплохим результатом и оставляет шансы команде бороться за лидерство. «Фармацевтам» придется очень непросто на выезде с «Баварией» поэтому даже ничья в Мюнхене будет считаться приемлемым результатом. Два последних матча в чемпионате Германии для «Байера» завершились победами над «Хоффенхаймом» (4:1) и «Вольфсбургом» (4:3).

Информация для ставок

  • «Бавария» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
  • «Байер» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды умеют забивать, поэтому с большой вероятностью болельщиков ожидает результативный поединок. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
28 сентября в 15:44
Бавария - дома - ставлю на них - Ф1(-1).
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