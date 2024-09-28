«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (29.09.2024)

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28 сентября 2024, 11:31

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.68. Рискнуть на победу «Байера» можно по коэффициенту 5, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.87.

Форма команд

«Бавария» является единоличным лидером Бундеслиги и набрала 12 очков за четыре стартовых тура. Команда потеряла чемпионство в прошлом году и сделает все, чтобы вернуть титул уже в этом футбольном году. Победа на своем поле над «Байером» максимально этому бы поспособствовала. В матче Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Динамо» Загреб (9:2), а в чемпионате разгромила на выезде «Вердер» (5:0).

«Байер» успел проиграть один матч на старте Бундеслиги, но девять очков является неплохим результатом и оставляет шансы команде бороться за лидерство. «Фармацевтам» придется очень непросто на выезде с «Баварией» поэтому даже ничья в Мюнхене будет считаться приемлемым результатом. Два последних матча в чемпионате Германии для «Байера» завершились победами над «Хоффенхаймом» (4:1) и «Вольфсбургом» (4:3).

Информация для ставок

«Бавария» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

«Байер» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды умеют забивать, поэтому с большой вероятностью болельщиков ожидает результативный поединок. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мостбет.