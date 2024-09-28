«Бавария» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (29.09.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.68. Рискнуть на победу «Байера» можно по коэффициенту 5, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4
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1 : 1
завершен
28 сентября 2024, 19:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.87.
Форма команд
«Бавария» является единоличным лидером Бундеслиги и набрала 12 очков за четыре стартовых тура. Команда потеряла чемпионство в прошлом году и сделает все, чтобы вернуть титул уже в этом футбольном году. Победа на своем поле над «Байером» максимально этому бы поспособствовала. В матче Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Динамо» Загреб (9:2), а в чемпионате разгромила на выезде «Вердер» (5:0).
«Байер» успел проиграть один матч на старте Бундеслиги, но девять очков является неплохим результатом и оставляет шансы команде бороться за лидерство. «Фармацевтам» придется очень непросто на выезде с «Баварией» поэтому даже ничья в Мюнхене будет считаться приемлемым результатом. Два последних матча в чемпионате Германии для «Байера» завершились победами над «Хоффенхаймом» (4:1) и «Вольфсбургом» (4:3).
Информация для ставок
- «Бавария» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
- «Байер» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Команды умеют забивать, поэтому с большой вероятностью болельщиков ожидает результативный поединок. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мостбет.