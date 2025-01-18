«Байер» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (18.01.2025)

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сегодня, 00:22

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.27 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Боруссии» М могут поставить за 10.5. Коэффициент на ничью составляет 6.4.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.03, в то время как низовой исход оценивается по 1.8. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Байер» выровнял свои результаты и стал главным преследователем «Баварии» в Бундеслиге. «Фармацевты» идут на втором месте с 38 баллами и отстают от лидера на четыре пункта. На своем поле в игре с «Боруссией» М хозяева являются огромными фаворитами, и соперник это знает. Победа позволит хозяевам как минимум не отстать еще больше от мюнхенского клуба. Два последних матча «Байера» завершились домашним успехом с «Майнцом» (1:0) и выездной победой над «Боруссией» Дортмунд (3:2).

«Боруссия» М еще не выигрывала в новом календарном году и в предстоящей встрече букмекеры практически не оставляют шансов гостям. Сейчас коллектив располагается на 11 месте с 24 баллами и находится на одинаковом расстоянии как от зоны вылета, так и от группы лидеров. Вряд ли гости рассчитывают на очки в этой игре, но в футболе случается всякое и если у «Боруссии» М появится шанс, она постарается его использовать. Два последних матча «Боруссии» М завершились поражением от «Вольфсбурга» (1:5) и минимальной неудачей с «Баварией» на своем поле (0:1).

Информация для ставок

«Байер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла лишь четыре встречи из десяти последних

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, но вполне вероятно может и пропустить. Предлагаем поверить в результативный футбол и сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.