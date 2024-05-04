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«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (04.05.2024)

сегодня, 11:15
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.87. Победа «Аугсбурга» оценивается за 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд попадает в Лигу чемпионов за счет расширения квоты на турнир в Бундеслиге до пяти мест, но сейчас коллектив сосредоточен на ответном матче этого розыгрыша с «ПСЖ» после домашней победы (1:0). В чемпионате Германии коллектив идет на пятой позиции с 57 баллами и принимает «Аугсбург», который борется за место в еврокубках. Два последних матча «Боруссии» завершились поражением от «РБ Лейпциг» (1:4) и ничьей с «Байером» (1:1).

«Аугсбург» в последних матчах выглядит очень неуверенно, но все еще имеет шансы попасть хотя бы в Лигу конференций. Коллектив занимает девятое место с 39 баллами и постарается воспользоваться тем, что «Боруссия» готовится к Лиге чемпионов, чтобы набрать важные очки. В прошлом туре «Аугсбург» на своем поле крупно обыграл «Вердеру» (0:3), а ранее уступил «Айнтрахту» (1:3).

Информация для ставок

  • «Аугсбург» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде
  • «Боруссия» Дортмунд проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, чтобы уверенно подойти к ответной встрече с «ПСЖ». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:18
Фаворит Боруссия, тем более она играет дома - Ф1(-1).
shlomo
shlomo
сегодня в 11:53
Аугсбург уже "покусал" Боруссию в первом круге. Тогда встреча закончилась 1:1, а сама игра подарила зрителям яркое зрелище. Команды на двоих нанесли 44 удара, было огромное количество моментов и в такой игре на встречных курсах Аугсбург выглядел ничуть не хуже. Как ни крути, а мотивации будет играть ключевую роль. Когда мысленно игроки и тренерский штаб уже в Париже, то тяжело будет выйти и отпахать все 90 минут в ненужном матче и пусть игра дома. Сейчас у Дортмунда одна цель на сезон - Лига чемпионов и уверен, что "Шмели" с радостью пожертвуют оставшимися играми в чемпионате, чтобы добраться до финала. Ставлю фору 2(+1), Аугсбург способен дать бой в Дортмунде и зацепиться даже за очки.
Гость
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