«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (04.05.2024)

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сегодня, 11:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.87. Победа «Аугсбурга» оценивается за 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд попадает в Лигу чемпионов за счет расширения квоты на турнир в Бундеслиге до пяти мест, но сейчас коллектив сосредоточен на ответном матче этого розыгрыша с « ПСЖ » после домашней победы (1:0). В чемпионате Германии коллектив идет на пятой позиции с 57 баллами и принимает «Аугсбург», который борется за место в еврокубках. Два последних матча «Боруссии» завершились поражением от «РБ Лейпциг» (1:4) и ничьей с «Байером» (1:1).

«Аугсбург» в последних матчах выглядит очень неуверенно, но все еще имеет шансы попасть хотя бы в Лигу конференций. Коллектив занимает девятое место с 39 баллами и постарается воспользоваться тем, что «Боруссия» готовится к Лиге чемпионов, чтобы набрать важные очки. В прошлом туре «Аугсбург» на своем поле крупно обыграл «Вердеру» (0:3), а ранее уступил «Айнтрахту» (1:3).

Информация для ставок

«Аугсбург» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде

«Боруссия» Дортмунд проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

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