«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (04.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.87. Победа «Аугсбурга» оценивается за 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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сегодня, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.
Форма команд
«Боруссия» Дортмунд попадает в Лигу чемпионов за счет расширения квоты на турнир в Бундеслиге до пяти мест, но сейчас коллектив сосредоточен на ответном матче этого розыгрыша с «ПСЖ» после домашней победы (1:0). В чемпионате Германии коллектив идет на пятой позиции с 57 баллами и принимает «Аугсбург», который борется за место в еврокубках. Два последних матча «Боруссии» завершились поражением от «РБ Лейпциг» (1:4) и ничьей с «Байером» (1:1).
«Аугсбург» в последних матчах выглядит очень неуверенно, но все еще имеет шансы попасть хотя бы в Лигу конференций. Коллектив занимает девятое место с 39 баллами и постарается воспользоваться тем, что «Боруссия» готовится к Лиге чемпионов, чтобы набрать важные очки. В прошлом туре «Аугсбург» на своем поле крупно обыграл «Вердеру» (0:3), а ранее уступил «Айнтрахту» (1:3).
Информация для ставок
- «Аугсбург» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде
- «Боруссия» Дортмунд проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, чтобы уверенно подойти к ответной встрече с «ПСЖ». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.