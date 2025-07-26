«Ботафого» — «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.07.2025)

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вчера, 22:05

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Коринтианса», зайдет коэффициент 6.6. Ничью можно выбрать за 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Ботафого» в этом сезоне выступает неплохо, и на данный момент занимает пятое место, с 25 заработанными очками за 14 встреч. Разница мячей положительная, 17 забитых и всего 7 пропущенных. Две последние игры «Ботафого» завершились ничьёй с «Виторией» (0:0), и победой над «Спорт Ресифи» (1:0)

«Коринтианс» выступает хуже своего сегодняшнего соперника, и находится на 11 месте, с 20 заработанными баллами. Разница мячей отрицательная, 15 забитых и 19 пропущенных. Два последних матча «Коринтианса» завершились поражением от «Сан-Паулу» (0:2), и ничьёй с «Крузейро» (0:0)

Информация для ставок

«Ботафого» выиграл семь из десяти последних матчей

«Коринтианс» выиграл одну игру из восьми

«Ботафого» не проигрывает на протяжении 12 домашних встреч

Прогноз

«Ботафого» должен забирать три очка в этом матче, чтобы продвинуться выше в таблице. Предлагаем сделать ставку на победу «Ботафого» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.