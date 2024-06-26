Чехия – Турция. Прогноз на матч чемпионата Европы (26.06.2024)

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вчера, 19:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение чешским футболистам. На победу сборной Чехии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа турков принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

Чехия потеряла очки в матче с Грузией (1:1), а в игре с Португалией и вовсе проиграла на последних минутах (1:2). Команда имеет в своем активе один балл и нуждается только в победе над сборной Турции, которая может привести к выходу в плей-офф. В игре с Турцией команда попробует играть первым номером и контролировать игру, а выйдет ли у них это сделать, можно будет узнать совсем скоро.

Сборная Турции идет выше Чехии и набрала три очка, но не имеет права проигрывать в последнем туре, ведь может остаться за бортом турнира. Коллективу придется больше обороняться, но играть на удержание счета очень опасно, поэтому многие ждут от коллектива сюрпризов. Два последних поединка Турции завершились поражением от Португалии (0:3) и победой с Грузией (3:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей Чехии завершились исходом «обе забьют»

Сборная Турции выиграла лишь одну встречу из семи последних

Чехия выиграла два из пяти последних встреч с Турцией при трех поражениях

Три из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборные имеют примерно равную историю отношений, поэтому предполагаем, что в этой встрече сыграет момент неожиданности. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.