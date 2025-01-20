«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (20.01.2025)

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сегодня, 11:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.42. Поставить на «волков» можно по 6.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Челси» мало выигрывал в последних матчах и это сразу сказалось на турнирной таблице. Коллектив опустился на шестое место с 37 баллами и теперь отстает от лидера на 13 пунктов. Домашняя встреча с аутсайдером АПЛ дает хорошую возможность «синим» побороться за три очка и немного исправить турнирное положение. Два последних матча «Челси» завершились ничьей с «Борнмутом» (2:2) и разгромом «Моркана» (5:0) в кубке ФА .

«Вулверхэмптон» проводит очень слабый сезон и не находится в зоне вылета, только за счет лучших дополнительных показателей, чем у «Ипсвича». Команда имеет в своем активе всего 16 баллов и будет рада любым набранным очкам в выездной игре в Лондоне. В последних двух встречах «Вулверхэмптон» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:3) и победой над «Бристоль Сити» в кубке ФА (2:1).

Информация для ставок

«Челси» выиграл лишь одну игру из шести последних во всех встречах

Четыре последних матча «волков» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Челси» проиграл три матча «Вулверхэмптону» из пяти последних при двух победах

Прогноз

«Челси» на своем поле постарается добиться победы, которая возможно поможет им подняться выше по турнирной таблицы. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мостбет.