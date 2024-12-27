«Эмполи» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (28.12.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Эмполи», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Рискнуть на успех «Ромы» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.9.
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1 : 2
завершен
28 декабря 2024, 17:00
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.13.
Форма команд
«Эмполи» в нынешнем сезоне является уверенным середняком чемпионата Италии и на данный момент занимает 11 место с 19 набранными очками, что на три пункта больше, чем у нынешнего соперника. В предстоящей встрече хозяева намерены еще больше оторваться от конкурентов и даже побороться за текущее 10 место с «Ромой». Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Аталанты» (2:3) и неудачей с «Торино» (0:1).
«Дженоа» часто играет вничью и за счет этого не может подняться выше собственного места. Клуб располагается на 13 месте с 16 баллами и лишь на два пункта опережает зону вылета. В поединке с «Эмполи» у гостей стоит четкая задача не проиграть, а победа и вовсе позволит сравняться с соперником по очкам. Два последних матча «Дженоа» завершились поражением от «Наполи» (1:2) и ничьей с «Миланом» (0:0).
Информация для ставок
- «Эмполи» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Дженоа» завершились ничейными результатами
- Четыре последних матча между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
Команды все последние матчи между собой сыграли вничью и в этот раз вполне могут поделить очки. Рекомендуем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.