«Эмполи» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (28.12.2024)

1735314971

27 декабря 2024, 18:56

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Эмполи», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Рискнуть на успех «Ромы» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.8. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Эмполи» в нынешнем сезоне является уверенным середняком чемпионата Италии и на данный момент занимает 11 место с 19 набранными очками, что на три пункта больше, чем у нынешнего соперника. В предстоящей встрече хозяева намерены еще больше оторваться от конкурентов и даже побороться за текущее 10 место с «Ромой». Два последних матча «Эмполи» завершились поражением от «Аталанты» (2:3) и неудачей с «Торино» (0:1).

«Дженоа» часто играет вничью и за счет этого не может подняться выше собственного места. Клуб располагается на 13 месте с 16 баллами и лишь на два пункта опережает зону вылета. В поединке с «Эмполи» у гостей стоит четкая задача не проиграть, а победа и вовсе позволит сравняться с соперником по очкам. Два последних матча «Дженоа» завершились поражением от «Наполи» (1:2) и ничьей с «Миланом» (0:0).

Информация для ставок

«Эмполи» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Дженоа» завершились ничейными результатами

Четыре последних матча между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Команды все последние матчи между собой сыграли вничью и в этот раз вполне могут поделить очки. Рекомендуем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.