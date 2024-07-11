«Фламенго» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (12.07.2024)

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11 июля 2024, 22:42

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Форталезы», зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать за 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Фламенго» за счет победных матчей в последнее время смог достигнуть первой строчки в турнирной таблице Серии А и лидирует с 31 баллом в активе. Команда опережает сразу трех соперников на один балл и не хочет отдавать свою позицию конкурентам. Для этого хозяевам очень важно выиграть у нынешнего соперника и продолжать стабильно набирать очки. В прошлом туре «Фламенго» сыграл вничью с «Куяба» (1:1), а ранее одолел на выезде «Атлетико Минейро» (4:2).

«Форталеза» в последних матчах выглядит достаточно уверенно и почти не проигрывает. Стабильные результаты позволили коллективу выйти на восьмое место с 23 баллами, но и это не может быть пределом для коллектива, который хочет пробиться в группу лидеров. Гости собираются добиться хорошего результата, несмотря на выездной статус поединка с лидером Серии А. Два последних матча «Форталезы» завершились победой над «Флуминенсе» (1:0), и обидным выездным поражением от «Васку да Гамы» (0:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Форталезы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних матча «Фламенго» завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в четырех последних поединках между клубами

Прогноз

«Фламенго» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7.