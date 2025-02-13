«Гент» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги конференций (13.02.2025)

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сегодня, 14:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бетис». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Гента» оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Гент» большинство последних матчей сыграл вничью, но в Лиге конференций надеется на более приятный результат, несмотря на серьезного соперника. Команда даже на своем поле не является фаворитом у букмекеров, но постарается огорчить нестабильного соперника из Испании и увеличить свои шансы на проход дальше. Два последних матча «Гента» завершились победой над «Андерлехтом» (1:0) и выездной ничьей с «Мехеленом» (3:3).

«Бетис» крайне неуверенно выступает в последнее время и в Ла Лиге занимает лишь 11 место, все дальше отставая от зоны еврокубков. Команда имеет большой опыт выступлений в международных турнирах и за счет него постарается одолеть «Гент» уже в первом матче на выезде. Два последних матча «Бетиса» завершились поражением от «Сельты» (2:3) и ничьей на своем поле с «Атлетик» Бильбао (2:2).

Информация для ставок

«Гент» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти выездных матчей «Бетиса» за последнее время завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Бельгийский клуб забивал в девяти последних матчах подряд на своем стадионе

Прогноз

Предполагаем, что матч начнется очень аккуратно и команды будут долго присматриваться к друг другу. В такой ситуации хорошим вариантом станет ставка на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.83, которую рекомендуем сделать в букмекерской конторе Лига Ставок.