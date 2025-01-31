«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (01.02.2025)

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сегодня, 01:02

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. В случае победы «Майнца, зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.93. Исход „обе забьют“ можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

„Хайденхайм“ нынешний сезон проводит довольно слабо и закономерно находится в зоне вылета Бундеслиги, а именно на 16 месте с 14 баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на четыре пункта и очень нуждается в очках, поэтому наверняка попробует воспользоваться нестабильностью своего соперника. В прошлом туре команда на выезде проиграла „Аугсбургу“ (1:2), а ранее уступила и „Санкт-Паули“ на своем стадионе (0:2).

„Боруссия“ Дортмунд смогла победить „Шахтер“ в последнем туре Лиги чемпионов, однако ничего полезного ей эта победа не принесла, и она сыграет в раунде плей-офф. В чемпионате у „шмелей“ большие проблемы, ведь текущее 11 место дико злит и раздражает болельщиков клуба. Потеря очков в игре с аутсайдером наверняка накалит обстановку еще больше. Два последних матча „Боруссии“ Дортмунд в Бундеслиге завершились ничьей с „Вердером“ (2:2) и поражением от „Айнтрахта“ (0:2).

Информация для ставок

„Хайденхайм“ выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

„Боруссия“ Дортмунд проиграла три последних выездных поединка

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Команды достаточно забивают друг другу в личных встречах и этот раз наверняка не станет исключением. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.