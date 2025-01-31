«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (01.02.2025)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. В случае победы «Майнца, зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.93. Исход „обе забьют“ можно выбрать по коэффициенту 1.57.
Форма команд
„Хайденхайм“ нынешний сезон проводит довольно слабо и закономерно находится в зоне вылета Бундеслиги, а именно на 16 месте с 14 баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на четыре пункта и очень нуждается в очках, поэтому наверняка попробует воспользоваться нестабильностью своего соперника. В прошлом туре команда на выезде проиграла „Аугсбургу“ (1:2), а ранее уступила и „Санкт-Паули“ на своем стадионе (0:2).
„Боруссия“ Дортмунд смогла победить „Шахтер“ в последнем туре Лиги чемпионов, однако ничего полезного ей эта победа не принесла, и она сыграет в раунде плей-офф. В чемпионате у „шмелей“ большие проблемы, ведь текущее 11 место дико злит и раздражает болельщиков клуба. Потеря очков в игре с аутсайдером наверняка накалит обстановку еще больше. Два последних матча „Боруссии“ Дортмунд в Бундеслиге завершились ничьей с „Вердером“ (2:2) и поражением от „Айнтрахта“ (0:2).
Информация для ставок
- „Хайденхайм“ выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- „Боруссия“ Дортмунд проиграла три последних выездных поединка
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
Команды достаточно забивают друг другу в личных встречах и этот раз наверняка не станет исключением. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.