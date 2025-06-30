«Ильвес» — «КТП». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.07.2025)

1751268740

30 июня 2025, 10:32

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Ильвесу». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.22. На успех «КТП» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет по 11.5. Ничья будет стоить 6.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ильвес» располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на третьем месте в высшей лиге. За прошедшие 13 встреч команда сумела заработать 25 очков. Лидер сезона опережает клуб на один балл. Два последних матча «Ильвеса» завершились поражением от «СЙК» (2:3), и победой над «Хакой» (4:0).

«КПТ» занимает 11 место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 12 матчей, смогла заработать 9 очков, что на 16 меньше, чем у сегодняшнего соперника. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё восемь очков. Две последние игры «КТП» завершились поражением от «Интер Турку» (0:5), и победой над «Яро» (3:2)

Информация для ставок

«Ильвес» выиграл три матча из пяти последних

«КТП» выиграл всего два раза за пять прошедших встреч

Четыре последние игры «КТП» завершились с тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Советуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мостбет.