«Кайзерслаутерн» — «Байер». Прогноз на матч финала кубка Германии (25.05.2024)

Ставки букмекеров
В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают чемпиону Германии, поставить на победу которого, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.17. В случае победы «Кайзерслаутерна», зайдет коэффициент 17. Ничью можно выбрать за 8.
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0 : 1
завершен
вчера, 21:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Кайзерслаутерн» добился очень серьезного успеха, ведь вышел в финал кубка Германии и выбил до этого несколько команд Бундеслиги. Во втором дивизионе команда была не слишком успешна и заняла лишь 13 место с 39 баллами. Выиграть поединок у разозленного чемпиона Германии будет очень сложно, но в случае победы, Германию ждет настоящая сказка и несколько документальных фильмов о команде, которая «смогла». В прошлой игре «Кайзерслаутерн» разгромил «Айнтрахт» Брауншвейг (5:0), а ранее уступил на выезде «Герте» (1:3).
«Байер» всего несколько дней назад провалил финал Лиги Европы, крупно уступив «Аталанте» (0:3) и находится не в лучшем настроении. Это должно пойти на пользу «фармацевтам», которые вряд ли оставят шансы в финале кубка Германии сопернику из нижней части турнирной таблицы второй Бундеслиги. В последнем туре чемпионата «Байер» обыграл «Аугсбург» (2:1) и завершил Бундеслигу без единого поражения.
Информация для ставок
- «Кайзерслаутерн» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Байер» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Байер» выиграл две из пяти последних встреч между клубами
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Байер» будет очень убедителен на поле и наверняка выиграет с разницей в несколько мячей. Предлагаем сделать ставку на чемпиона Германии с форой (-2.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.