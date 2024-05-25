«Кайзерслаутерн» — «Байер». Прогноз на матч финала кубка Германии (25.05.2024)

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вчера, 02:04

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают чемпиону Германии, поставить на победу которого, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.17. В случае победы «Кайзерслаутерна», зайдет коэффициент 17. Ничью можно выбрать за 8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Кайзерслаутерн» добился очень серьезного успеха, ведь вышел в финал кубка Германии и выбил до этого несколько команд Бундеслиги. Во втором дивизионе команда была не слишком успешна и заняла лишь 13 место с 39 баллами. Выиграть поединок у разозленного чемпиона Германии будет очень сложно, но в случае победы, Германию ждет настоящая сказка и несколько документальных фильмов о команде, которая «смогла». В прошлой игре «Кайзерслаутерн» разгромил «Айнтрахт» Брауншвейг (5:0), а ранее уступил на выезде «Герте» (1:3).

«Байер» всего несколько дней назад провалил финал Лиги Европы, крупно уступив «Аталанте» (0:3) и находится не в лучшем настроении. Это должно пойти на пользу «фармацевтам», которые вряд ли оставят шансы в финале кубка Германии сопернику из нижней части турнирной таблицы второй Бундеслиги. В последнем туре чемпионата «Байер» обыграл «Аугсбург» (2:1) и завершил Бундеслигу без единого поражения.

Информация для ставок

«Кайзерслаутерн» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Байер» выиграл две из пяти последних встреч между клубами

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» будет очень убедителен на поле и наверняка выиграет с разницей в несколько мячей. Предлагаем сделать ставку на чемпиона Германии с форой (-2.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.