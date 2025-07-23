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«Коринтианс» — «Крузейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.07.2025)

23 июля 2025, 13:14
Крузейро

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.7. В случае победы «Крузейро», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по 2.95.

Бразилия. Серия A 2025
Коринтианс
Крузейро
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышНичья
0 : 0
завершен
24 июля 2025, 01:30
четверг
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 2.85 2.94 2.91

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Коринтианс» играет достаточно неплохо, поэтому он располагается в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте, с 19 заработанными очками, до топ-6 ему не хватает шесть баллов. Два последних матча команды завершились победой над «Сеарой» (1:0), и поражением от «Сан-Паулу» (0:2).

«Крузейро» является лидером сезона. У команды заработано 33 очка за 15 матчей. От второго места его отделяет всего три балла. Лидирующая позиция помогает клубу пройти в групповой этап Кубка Либертадорес. Две последние игры «Крузейро» завершились победами над «Флуминенсе» (2:0), и «Жувентуде» (4:0)

Информация для ставок

  • «Коринтианс» выиграл всего один матч из пяти последних
  • «Крузейро» проиграл всего раз за десять игр
  • Четыре из пяти последних встреч «Крузейро» завершились с исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на победу «Крузейро» по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
23 июля в 20:41
Гости в прекрасной форме - попробую поставить на них - П2.
Гость
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