«Куяба» — «Ботафого» Сан-Паулу. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (1.07.2025)

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30 июня 2025, 09:00

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.6. В случае победы «Ботафого» Сан-Паулу, зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Куяба» в нынешнее время располагается на седьмом месте в Серии В, с заработанными 21 очками, от зоны повышения в Серию А его отделяют всего три очка. Опережение зоны вылета на семь баллов позволяет играть более расслабленно. Две последние игры «Куябы» завершились поражениями от «Новоризонтиньо» (0:3), и «Коритиба» (0:2).

«Ботафого» Сан-Паулу на данный момент занимает 18 строчку в турнирной таблице Серии В. Такое положение может привести к вылету в Серию С. За 13 туров команда смогла заработать 13 очков. Две последние встречи «Ботафого» Сан-Паулу завершились поражением от «Пайсанду» (0:1), и победой над «Шапекоэнсе» (1:0)

Информация для ставок

«Куяба» выиграла три из пяти последних матчей

«Ботафого» Сан-Паулу проиграл всего одну встречу из пяти прошедших

Пять последних игр «Куябы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Пари.