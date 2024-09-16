«Лацио» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (27.09.2024)

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16 сентября 2024, 12:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 4, а победа «Вероны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.21.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Лацио» набрал четыре очка в трех турах чемпионата Италии и вряд ли доволен результатом. В очередном туре чемпионата команда рассчитывает улучшить свое турнирное положение, а для этого нужно побеждать «Верону» на своем стадионе. В двух последних поединках «Лацио» не смог на своем поле обыграть «Милан» (2:2), а ранее на выезде уступил «Удинезе» (1:2).

«Верона» набрала шесть очков в трех матчах Серии А, что очень хорошее достижение для скромного клуба. Чтобы как минимум закрепиться в середине таблицы, команда обязана продолжать набирать баллы, хотя сделать это в Риме будет максимально сложно. В прошлом туре чемпионата «Верона» обыграла на выезде «Дженоа» (2:0), а ранее крупно проиграла на своем поле «Ювентусу» (0:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»

«Верона» выиграл три последних выездных матча во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Лацио»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мостбет.