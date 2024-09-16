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«Лацио» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (27.09.2024)

16 сентября 2024, 12:55
Андерсон Фелипе

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 4, а победа «Вероны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.21.

Италия. Серия А 2024/2025
Лацио
Верона
НичьяПроигрышВыигрыш
2 : 1
завершен
16 сентября 2024, 21:45
понедельник
ВыигрышПроигрышВыигрыш

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Лацио» набрал четыре очка в трех турах чемпионата Италии и вряд ли доволен результатом. В очередном туре чемпионата команда рассчитывает улучшить свое турнирное положение, а для этого нужно побеждать «Верону» на своем стадионе. В двух последних поединках «Лацио» не смог на своем поле обыграть «Милан» (2:2), а ранее на выезде уступил «Удинезе» (1:2).

«Верона» набрала шесть очков в трех матчах Серии А, что очень хорошее достижение для скромного клуба. Чтобы как минимум закрепиться в середине таблицы, команда обязана продолжать набирать баллы, хотя сделать это в Риме будет максимально сложно. В прошлом туре чемпионата «Верона» обыграла на выезде «Дженоа» (2:0), а ранее крупно проиграла на своем поле «Ювентусу» (0:3).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»
  • «Верона» выиграл три последних выездных матча во всех турнирах
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Лацио»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
shlomo
shlomo
16 сентября в 18:03
Думаю, что Верона сможет забить в этом поединке. Оборона Лацио пропускает в каждом поединке, играя высоко и агрессивно команда хозяев сама себя кидает в объятия проблемы тылов, ну а атака Вероны забивает в 2-х из 3-х матчей этого сезона, да и с Ювентусом дома были моменты, разве что реализация их хромала. Так что в Риме у гостей явно будут голевые возможности, которые точно можно будет преобразовать. И статистически наша ставка довольно часто играет - в 4-х из 6-ти крайних личек "мастиффы" забивают римлянам, тогда как и сейчас для этого достаточно оснований.
Варвар7
Варвар7
16 сентября в 17:54
Согласен дома Лацио должны "затащить" победу. - П1.
Гость
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