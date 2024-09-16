«Лацио» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (27.09.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 4, а победа «Вероны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.21.
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2 : 1
завершен
16 сентября 2024, 21:45
понедельник
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.
Форма команд
«Лацио» набрал четыре очка в трех турах чемпионата Италии и вряд ли доволен результатом. В очередном туре чемпионата команда рассчитывает улучшить свое турнирное положение, а для этого нужно побеждать «Верону» на своем стадионе. В двух последних поединках «Лацио» не смог на своем поле обыграть «Милан» (2:2), а ранее на выезде уступил «Удинезе» (1:2).
«Верона» набрала шесть очков в трех матчах Серии А, что очень хорошее достижение для скромного клуба. Чтобы как минимум закрепиться в середине таблицы, команда обязана продолжать набирать баллы, хотя сделать это в Риме будет максимально сложно. В прошлом туре чемпионата «Верона» обыграла на выезде «Дженоа» (2:0), а ранее крупно проиграла на своем поле «Ювентусу» (0:3).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»
- «Верона» выиграл три последних выездных матча во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Лацио»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мостбет.