«Ливерпуль» — «Байер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.11.2024)

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05 ноября 2024, 22:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Байера» оценивается по коэффициенту 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.93. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Ливерпуль» является лидером АПЛ и опережает ближайшего соперника на два пункта. Команда также успешно выступает в Лиге чемпионов, набрав девять очков в трех стартовых турах и хочет продолжить свою приятную серию. В игре с чемпионом Германии «красным» точно не будет просто, но они постараются подтвердить на поле статус фаворита. В прошлой игре АПЛ команда вырвала победу у «Брайтона» (2:1), а ранее обыграла этот же клуб в кубке английской лиги (3:2).

«Байер» потерял часть своей магии и некоторые матчи не вытягивает в конце, теряя очки. Тем не менее, клуб из Леверкузена располагается на четвертом месте с 16 баллами, но уступает лидеру уже семь пунктов. Команде всегда очень сложно играть на «Энфилде», поэтому даже один набранный балл можно считать отличным результатом, а победа и вовсе стала бы триумфом Хаби Алонсо против бывшего клуба. Два последних матча «Байера» завершились ничьей со «Штутгартом» (0:0) и уверенной победой в кубке над «Эльфсбергом» (3:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей чемпиона Германии завершились ничейными результатами

Четыре последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ливерпуль» играет на своем стадионе и будет иметь максимальное преимущество, которое сможет превратить в забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на ИТБ «Ливерпуля» больше 2 мячей по коэффициенту 2.