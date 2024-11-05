«Ливерпуль» — «Байер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.11.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Байера» оценивается по коэффициенту 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
|
4 : 0
завершен
05 ноября 2024, 23:00
вторник
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.93. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Ливерпуль» является лидером АПЛ и опережает ближайшего соперника на два пункта. Команда также успешно выступает в Лиге чемпионов, набрав девять очков в трех стартовых турах и хочет продолжить свою приятную серию. В игре с чемпионом Германии «красным» точно не будет просто, но они постараются подтвердить на поле статус фаворита. В прошлой игре АПЛ команда вырвала победу у «Брайтона» (2:1), а ранее обыграла этот же клуб в кубке английской лиги (3:2).
«Байер» потерял часть своей магии и некоторые матчи не вытягивает в конце, теряя очки. Тем не менее, клуб из Леверкузена располагается на четвертом месте с 16 баллами, но уступает лидеру уже семь пунктов. Команде всегда очень сложно играть на «Энфилде», поэтому даже один набранный балл можно считать отличным результатом, а победа и вовсе стала бы триумфом Хаби Алонсо против бывшего клуба. Два последних матча «Байера» завершились ничьей со «Штутгартом» (0:0) и уверенной победой в кубке над «Эльфсбергом» (3:0).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей чемпиона Германии завершились ничейными результатами
- Четыре последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ливерпуль» играет на своем стадионе и будет иметь максимальное преимущество, которое сможет превратить в забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на ИТБ «Ливерпуля» больше 2 мячей по коэффициенту 2.