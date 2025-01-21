«Ливерпуль» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.01.2025)

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сегодня, 22:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.29. Победа «Байера» оценивается по коэффициенту 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.98. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Ливерпуль» является лидером АПЛ и единственной командой в Лиге чемпионов, которое выиграла все шесть туров. «Красные» лидируют с 18 баллами и опережают ближайшего соперника на три пункта. Болельщики ждут итоговой победы на групповом этапе с максимальным результатом, поэтому хозяева будут мотивированы и в этой игре. В двух последних поединках «Ливерпуль» поделил очки с «Ноттингем Форест» (1:1) и оказался сильнее «Брентфорда» (2:0).

«Лилль» очень давно не проигрывает, а в Лиге 1 даже сумел выйти на третье место. В Лиге чемпионов коллектив идет на восьмом месте с 13 баллами, и чтобы закончить как минимум на этой позиции, гости также нуждаются в очках. Даже ничейный результат с «Ливерпулем» устроил бы французскую команду. В прошлой игре чемпионата «Лилль» обыграл на своем поле «Ниццу» (2:1), а ранее в кубке Франции по пенальти прошел «Марсель» (2:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лилль» не знает поражений на протяжении 15 последних матчей и больше во всех турнирах

Две последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ливерпуль» играет на своем стадионе и будет иметь максимальное преимущество, которое сможет превратить в забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на ИТБ «Ливерпуля» больше 2 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.