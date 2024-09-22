«Монако» — «Гавр». Прогноз на матч Лиги 1 (22.09.2024)

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22 сентября 2024, 14:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.38. Поставить на «Гавр» можно за 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93

Форма команд

«Монако» набрал за четыре тура 10 очков, что является хорошим результатом для команды. Клуб отстает от лидера « ПСЖ » на три пункта, но имеет игру в запасе, поэтому в случае победы в сегодняшнем поединке, он сможет догнать по очкам принципиального конкурента. Хозяева являются большими фаворитами и выйдут подтвердить это на поле. В прошлой игре Лиги чемпионов «Монако» обыграл «Барселону» (2:1), а в чемпионате одолел «Осер» (3:0).

«Гавр» смог с трудом сохранить свое место в Лиге 1 в дебютном сезоне, а сейчас за четыре тура добился уже шести очков. Команда хочет выступать стабильнее и держаться ближе к середине таблицы. В выездной игре с «Монако» у гостей мало шансов набрать очки, поэтому даже ничья стала бы хорошим достижением. Два последних матча «Гавра» завершились поражением от «Тулузы» (0:2) и победой в игре с «Осером» (3:1).

Информация для ставок

«Монако» выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах

Пять из десяти последних матчей «Гавра» на выезде завершились ничейным результатом

Два последних матча между клубами закончились ничьими

Прогноз

«Монако» выглядит большим фаворитом у букмекеров и наверняка на данном отрезке сезона сможет набрать максимум очков с «Гавром». Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Мостбет.