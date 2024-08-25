«Наполи» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (25.08.2024)

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25 августа 2024, 17:56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 2.07. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Наполи» потратил очень много денег, обновил состав и пригласил тренером Антонио Конте. Команду ждут перемены, но в первом туре она неожиданно и крупно проиграла более слабому сопернику. Теперь на своем поле коллективу остается реабилитироваться перед своими болельщиками, обыграв участника Лиги чемпионов во втором туре. В прошлой игре «Наполи» проиграл на выезде «Вероне» (0:3).

«Болонья» также не смогла добыть победу в первом туре, но это не критично, ведь весь сезон впереди, а еще совсем скоро Лига чемпионов, где болельщикам не терпится увидеть свою команду. Выездной матч для «Болоньи» с «Наполи» будет довольно принципиальным, ведь гости усиленно готовятся к соперникам подобного уровня в еврокубках. В прошлом туре «Болонья» сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), а ранее обыграла в товарищеской игре «Мальорку» по пенальти (2:1).

Информация для ставок

«Наполи» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Болонья» проиграла лишь один матч из десяти последних поединков

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника и как минимум по одному мячу они смогут забить. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85.