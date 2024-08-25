«Наполи» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (25.08.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 2.07. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Болоньи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.
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3 : 0
завершен
25 августа 2024, 21:45
воскресенье
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.
Форма команд
«Наполи» потратил очень много денег, обновил состав и пригласил тренером Антонио Конте. Команду ждут перемены, но в первом туре она неожиданно и крупно проиграла более слабому сопернику. Теперь на своем поле коллективу остается реабилитироваться перед своими болельщиками, обыграв участника Лиги чемпионов во втором туре. В прошлой игре «Наполи» проиграл на выезде «Вероне» (0:3).
«Болонья» также не смогла добыть победу в первом туре, но это не критично, ведь весь сезон впереди, а еще совсем скоро Лига чемпионов, где болельщикам не терпится увидеть свою команду. Выездной матч для «Болоньи» с «Наполи» будет довольно принципиальным, ведь гости усиленно готовятся к соперникам подобного уровня в еврокубках. В прошлом туре «Болонья» сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), а ранее обыграла в товарищеской игре «Мальорку» по пенальти (2:1).
Информация для ставок
- «Наполи» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Болонья» проиграла лишь один матч из десяти последних поединков
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника и как минимум по одному мячу они смогут забить. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85.