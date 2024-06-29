«Нэшвилл» — «Интер Майами». Прогноз на матч МЛС (30.06.2024)

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29 июня 2024, 21:03

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Нэшвиллу», а коэффициент на их победу составляет 1.92. Успех «Интер Майами» оценивается по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.25. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Нэшвилл» все еще удерживается в зоне плей-офф своей конференции и за последние четыре поединка смог набрать 10 очков. Команда занимает седьмое место с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника уже на четыре пункта. В домашней игре с лидером своей конференции коллективу важно набрать очки, а полноценная победа будет цениться еще сильнее. Два последних поединка «Нэшвилла» завершились победами над «Нью-Йорк Сити» (1:0) и «Тороно» на выезде (2:1).

«Интер Майами» на данный момент является лидером восточной конференции и имеет в своем активе 41 набранный балл. Однако, «Цинцинати» отстает от коллектива всего на два балла и имеет игру в запасе, поэтому может сместить звездного лидера. Поэтому «Интеру Майма» важно продолжать побеждать в каждом матче, чтобы не давать поводов конкурентам его обойти. В прошлом туре «Интер Майами» обыграл «Коламбус Крю» (2:1), а ранее с тем же счетом одолел на выезде «Филадельфию Юнион».

Информация для ставок

«Нэшвилл» выиграл три из пяти последних поединков в чемпионате

«Интер Майами» проиграл лишь одну встречу из десяти последних в МЛС

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Нэшвилл» проиграл «Интеру Майами» два последних поединка подряд

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме, поэтому вполне вероятно, что смогут найти свои моменты у ворот соперника. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.