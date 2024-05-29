«Остин» — «Портленд Тимберс». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Портленд Тимберс», могут поставить за 3.35. Коэффициент на ничью составляет 3.55.
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0 : 2
завершен
сегодня, 03:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.65, в то время как низовой исход оценивается по 2.25. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.
Форма команд
«Остин» неплохо начал сезон и теперь его главной задачей является сохранение своей позиции. Команда занимает пятое место с 23 баллами и отстает от лидера на шесть пунктов. В домашней игре с «Портленд Тимберс», который борется за место в плей-офф, хозяевам важно добиться победы, которая при определенных обстоятельствах может помочь им подняться выше. Два последних поединка «Остина» завершились выездной ничьей с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1), а ранее на своем поле переиграл «Спортинг Канзас-Сити» (3:2).
«Портленд Тимберс» пока не достиг зоны плей-офф, однако находится всего в одном пункте от девятого места. Коллектив занимает десятое место в западной конференции и отстает от лидера на 13 пунктов, поэтому пока сосредоточен просто на улучшении своего положения в таблице. В прошлом туре МЛС «Портленд Тимберс» обыграл на своем поле «Спортинг Канзас-Сити» (2:1), а ранее с тем же счетом уступил на выезде «Миннесоте» (1:2).
Информация для ставок
- «Остин» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Портленд Тимберс» проиграл три последних поединка на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды нуждаются в очках и дорожат ними, поэтому будут играть аккуратно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.