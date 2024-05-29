«Остин» — «Портленд Тимберс». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

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вчера, 21:32

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Портленд Тимберс», могут поставить за 3.35. Коэффициент на ничью составляет 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.65, в то время как низовой исход оценивается по 2.25. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Остин» неплохо начал сезон и теперь его главной задачей является сохранение своей позиции. Команда занимает пятое место с 23 баллами и отстает от лидера на шесть пунктов. В домашней игре с «Портленд Тимберс», который борется за место в плей-офф, хозяевам важно добиться победы, которая при определенных обстоятельствах может помочь им подняться выше. Два последних поединка «Остина» завершились выездной ничьей с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1), а ранее на своем поле переиграл «Спортинг Канзас-Сити» (3:2).

«Портленд Тимберс» пока не достиг зоны плей-офф, однако находится всего в одном пункте от девятого места. Коллектив занимает десятое место в западной конференции и отстает от лидера на 13 пунктов, поэтому пока сосредоточен просто на улучшении своего положения в таблице. В прошлом туре МЛС «Портленд Тимберс» обыграл на своем поле «Спортинг Канзас-Сити» (2:1), а ранее с тем же счетом уступил на выезде «Миннесоте» (1:2).

Информация для ставок

«Остин» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Портленд Тимберс» проиграл три последних поединка на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и дорожат ними, поэтому будут играть аккуратно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.