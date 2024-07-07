«Палмейрас» — «Баия». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (22.07.2024)

1720352329

07 июля 2024, 14:38

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Баия», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Палмейрас» идет в группе лидеров чемпионата Бразилии и делит второе-пятое место с 27 баллами, включая нынешнего соперника. В турнирной таблице очень интересное положение у группы команд и следующий тур поможет более детально распределить места в первой пятерке, а возможно сократить расстояние от лидера «Фламенго». Два последних матча «Палмейраса» завершились ничьей на выезде с «Гремио» (2:2) и победой на своем поле над «Коринтиансом» (2:0).

«Баия» также довольно неплохо проводит сезона и находится на пятом месте, но лишь за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей со всеми конкурентами. Гостям очень важно не проиграть в этой игре, чтобы не отцепиться от группы клубов, которые борются за самые высокие места. В прошлом туре чемпионата Бразилии «Баия» на своем стадионе одолела «Жувентуде» (2:0), а ранее уступила «Сан-Паулу» (1:3).

Информация для ставок

«Палмейрас» проиграл лишь одну встречу из десяти последних

Пять из шести последних матчей «Баия» завершились исходом «обе забьют»

«Палмейрас» выиграл три из пяти поединков у «Баия» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Палмейрасу» нужна победа, чтобы укрепить свое положение в турнирной таблице. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их успех по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.