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ПАОК — ФКСБ. Прогноз на матч Лиги Европы (13.02.2025)

сегодня, 11:07
ПАОК (Салоники)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ПАОК. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа ФКСБ оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 1.85 3.65 4.50
Мелбет 1.79 3.75 4.60

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

ПАОК уже играл с ФКСБ на стадии группового турнира, а теперь встретится с румынским клубом уже на стадии плей-офф. Греческий коллектив по итогам группового раунда занял 22 место и набрал всего 10 очков, опередив несколько соперников по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В домашней игре с ФКСБ хозяевам важно выиграть на своем поле, чтобы иметь запас прочности перед сложнейшей игрой в Румынии. В прошлой игре ПАОК разгромил на выезде ОФИ (5:0), а ранее уступил на своем поле АЕК (1:2).

ФКСБ многие списывали со счетов еще в группе Лиги Европы, но клуб смог преодолеть все трудности и даже занял 11 место с 14 баллами. В поединке с ПАОК гости постараются сдержать оппонента на чужом стадионе и уехать на ответную встречу с результатом, который их бы устраивал. Два последних матча ФКСБ завершились победой над «Сепси» (3:0) и ничьей на выезде с «Петролул» (0:0).

Информация для ставок

  • ПАОК выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех поражениях
  • ФКСБ проиграл только два поединка на выезде из десяти последних
  • Три из четырех последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

ПАОК максимально мотивирован и наверняка сможет хорошо начать этот поединок. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на победу греческого клуба в первом тайме по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.85 1.98
Мелбет 2.63 1.51 1.85 2.00 1.44 2.85
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:06
Поставлю согласно статистике личных встреч - обе забьют - ОЗ.
Гость
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