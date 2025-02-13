ПАОК — ФКСБ. Прогноз на матч Лиги Европы (13.02.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ПАОК. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа ФКСБ оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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сегодня, 23:00
Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.
Форма команд
ПАОК уже играл с ФКСБ на стадии группового турнира, а теперь встретится с румынским клубом уже на стадии плей-офф. Греческий коллектив по итогам группового раунда занял 22 место и набрал всего 10 очков, опередив несколько соперников по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В домашней игре с ФКСБ хозяевам важно выиграть на своем поле, чтобы иметь запас прочности перед сложнейшей игрой в Румынии. В прошлой игре ПАОК разгромил на выезде ОФИ (5:0), а ранее уступил на своем поле АЕК (1:2).
ФКСБ многие списывали со счетов еще в группе Лиги Европы, но клуб смог преодолеть все трудности и даже занял 11 место с 14 баллами. В поединке с ПАОК гости постараются сдержать оппонента на чужом стадионе и уехать на ответную встречу с результатом, который их бы устраивал. Два последних матча ФКСБ завершились победой над «Сепси» (3:0) и ничьей на выезде с «Петролул» (0:0).
Информация для ставок
- ПАОК выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех поражениях
- ФКСБ проиграл только два поединка на выезде из десяти последних
- Три из четырех последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
ПАОК максимально мотивирован и наверняка сможет хорошо начать этот поединок. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на победу греческого клуба в первом тайме по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Мостбет.