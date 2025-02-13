ПАОК — ФКСБ. Прогноз на матч Лиги Европы (13.02.2025)

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сегодня, 11:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ПАОК . Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа ФКСБ оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

ПАОК уже играл с ФКСБ на стадии группового турнира, а теперь встретится с румынским клубом уже на стадии плей-офф. Греческий коллектив по итогам группового раунда занял 22 место и набрал всего 10 очков, опередив несколько соперников по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В домашней игре с ФКСБ хозяевам важно выиграть на своем поле, чтобы иметь запас прочности перед сложнейшей игрой в Румынии. В прошлой игре ПАОК разгромил на выезде ОФИ (5:0), а ранее уступил на своем поле АЕК (1:2).

ФКСБ многие списывали со счетов еще в группе Лиги Европы, но клуб смог преодолеть все трудности и даже занял 11 место с 14 баллами. В поединке с ПАОК гости постараются сдержать оппонента на чужом стадионе и уехать на ответную встречу с результатом, который их бы устраивал. Два последних матча ФКСБ завершились победой над «Сепси» (3:0) и ничьей на выезде с «Петролул» (0:0).

Информация для ставок

ПАОК выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех поражениях

выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех поражениях ФКСБ проиграл только два поединка на выезде из десяти последних

проиграл только два поединка на выезде из десяти последних Три из четырех последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз