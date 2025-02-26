«Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид. Прогноз на матч кубка Испании (26.02.2025)

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вчера, 21:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Реал» Мадрид составляет 2.2. Поставить на «Реал» Сосьедад можно за 3.55, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75

Форма команд

«Реал» Сосьедад показывает хорошие результаты в последнее время и даже готов побороться с «Реалом» за место в финале кубка Испании. Тем не менее, противостояние состоит из двух поединков и победы в первой игре будет явно мало. Но успех в домашней игре с лидером Ла Лиги даст запас прочности перед ответной встречей. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились победой над «Леганесом» (3:0), а ранее переиграл «Мидтьюланн» (5:2).

«Реал» Мадрид всегда относится серьезно к кубку Испании и в этом сезоне намерен одержать в нем победу. Тем не менее, команда имеет серьезного соперника в лице «Реала» Сосьедад, а первая игра к тому же пройдет на выезде. «Сливочным» важно, как минимум не проиграть, чтобы уже на своем поле в ответной встрече оформить выход в финал. Два последних матча королевского клуба завершились победой над «Жироной» (2:0) и победой над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (3:1).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад выиграл пять из шести последних матчей подряд во всех турнирах

«Реал» Мадрид проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл три последних поединка у «Реала» Сосьедад

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч будет непростым, и мы предполагаем, что команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.