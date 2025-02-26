«Реал» Сосьедад – «Реал» Мадрид. Прогноз на матч кубка Испании (26.02.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Реал» Мадрид составляет 2.2. Поставить на «Реал» Сосьедад можно за 3.55, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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0 : 1
завершен
вчера, 23:30
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75
Форма команд
«Реал» Сосьедад показывает хорошие результаты в последнее время и даже готов побороться с «Реалом» за место в финале кубка Испании. Тем не менее, противостояние состоит из двух поединков и победы в первой игре будет явно мало. Но успех в домашней игре с лидером Ла Лиги даст запас прочности перед ответной встречей. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились победой над «Леганесом» (3:0), а ранее переиграл «Мидтьюланн» (5:2).
«Реал» Мадрид всегда относится серьезно к кубку Испании и в этом сезоне намерен одержать в нем победу. Тем не менее, команда имеет серьезного соперника в лице «Реала» Сосьедад, а первая игра к тому же пройдет на выезде. «Сливочным» важно, как минимум не проиграть, чтобы уже на своем поле в ответной встрече оформить выход в финал. Два последних матча королевского клуба завершились победой над «Жироной» (2:0) и победой над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (3:1).
Информация для ставок
- «Реал» Сосьедад выиграл пять из шести последних матчей подряд во всех турнирах
- «Реал» Мадрид проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- «Реал» Мадрид выиграл три последних поединка у «Реала» Сосьедад
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Матч будет непростым, и мы предполагаем, что команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мостбет.