«Реал» Мадрид — «Ювентус». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (1.07.2025)

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30 июня 2025, 00:09

Ставки букмекеров

«Реал» является фаворитом в данной встрече. Поставить на его победу в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.67. В то время на победу «Ювентус» коэффициент составляет 5.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.8.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Реал» Мадрид вышел в плей-офф с первого места. Команда сумела заработать семь очков. Отрыв от второго места два балла. Разница мячей положительная, на семь забитых приходится два пропущенных. Два последних матча «Реал» Мадрида завершились победами над «Пачукой» (3:1), и «Зальцбургом» (3:0).

«Ювентус» прошёл в 1/8 КЧМ со второго места. Команда заработала шесть очков за три тура. Отставание от первого места три очка. Две последние встречи «Ювентуса» завершились победой над «Видадом» (4:1), и поражением от «Манчестер Сити» (2:5).

Информация для ставок

«Реал» не проигрывает на протяжении шести матчей

«Ювентус» прервал беспроигрышную серию, состоящую из семи встреч

Три из пяти последних игр «Реал» Мадрида завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Советуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.