«Рейнджерс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги Европы (03.10.2024)

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вчера, 19:40

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Рейнджерс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5. Выбрать победителем «Лион» можно по коэффициенту 2.7 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.95.

Форма команд

«Рейнджерс» имеет ряд побед, включая успех в первом туре Лиги Европы и намеревается продолжать побеждать. Сейчас коллективу будет противостоять нестабильный «Лион», и хозяева постараются использовать преимущество домашнего стадиона и набрать еще три балла, что выведет шотландцев в группу лидеров турнирной таблицы. Два последних поединка «Рейнджерса» завершились победой над «Хиберниан» (1:0) и успехом с «Мальме» (2:0).

«Лион» стал добиваться более стабильных результатов, однако опасения у болельщиков за будущие результаты все еще остаются. Тем не менее, команда выиграла первый тур у «Олимпиакоса» и матч с «Рейнджерсом» по сути выглядит как игра за место среди лидеров в группе Лиги Европы. Два последних матчей «Лиона» в чемпионате завершились выездной победой над «Тулузой» (2:1) и поражением от «Марселя» (2:3).

Информация для ставок

Восемь последних матчей «Рейнджерса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лион» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах во всех турнирах

Прогноз

Для каждой из команд очень важно не проиграть в этой встрече, но все же они обязаны порадовать зрителей забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Пари.