«Салернитана» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (06.05.2024)

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сегодня, 12:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Аталанты» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.33. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.6, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.88. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 1.92. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Салернитана» уже давно и безнадежно «откололась» от прямых конкурентов и морально готовится к участию в Серии В. Команда занимает 20 место с 15 баллами и отстает от ближайшего соперника уже на 14 пунктов. На своем поле коллектив постарается помешать «Аталанте» в борьбе за место в еврокубках, однако шансов у него на это совсем немного. Два последних поединка «Салернитаны» завершились поражениями от «Фрозиноне» (0:3) и «Фиорентины» (0:2).

«Аталанта» не оставляет надежд пробиться в зону Лиги чемпионов, хотя сейчас идет на шестом месте. В активе клуба из Бергамо 47 очков, что на три пункта меньше, чем у «Ромы», но два запасных поединка оставляют болельщикам надежду. В игре с аутсайдером гостям никак нельзя терять очки, если они рассчитывают забраться хотя бы на пятое место. В прошлом туре Серии А «Аталанта» обыграла «Эмполи» (2:0), а в Лиге Европы сыграла с «Марселем» вничью (1:1).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла восемь из десяти последних поединков

«Аталанта» выиграла лишь три матча из десяти последних на выезде

«Аталанта выиграла три последних встречи с „Салернитаной“ из пяти

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче гости будут иметь большое преимущество, которое перерастет в забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на победу „Аталанты“ с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.