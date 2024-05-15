«Сельта» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Ла Лиги (15.05.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Атлетика», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.
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2 : 1
завершен
вчера, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Сельта» имеет запас в пять пунктов перед зоной вылета, но еще не гарантировала себе место в Л Лиге. В активе клуба 34 балла и 17 место в турнирной таблице, а опережает он «Кадис» на пять очков за три тура до завершения чемпионата. Победа в предстоящей игре практически гарантирует хозяевам место в Ла Лиге, поэтому на эту игру они выйдут максимально мотивированными. Два последних матча с участием «Сельты» завершились минимальным поражением от «Атлетико» (0:1) и успехом с «Вильярреалом» (3:2).
«Атлетику» не хватает стабильности, ведь команда много потеряла очков, играя в не самые обязательные ничьи на протяжении второй части сезона. Сейчас коллектив из Бильбао идет на пятом месте с 62 баллами и отстает от зоны Лиги чемпионов на восемь пунктов, что за оставшиеся туры на практике не отыграть. В прошлой встрече «Атлетик» Бильбао поделил очки на своем поле с «Осасуной» (2:2), а ранее переиграл на выезде «Хетафе» (2:0).
Информация для ставок
- «Сельта» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд
- Пять из шести последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Атлетика»
- Пять из семи встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет примерно равный, но исходя из статистики, хотя бы один из коллективов не сможет отличиться забитым мячом. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.