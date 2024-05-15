«Сельта» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Ла Лиги (15.05.2024)

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вчера, 12:42

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Атлетика», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Сельта» имеет запас в пять пунктов перед зоной вылета, но еще не гарантировала себе место в Л Лиге. В активе клуба 34 балла и 17 место в турнирной таблице, а опережает он «Кадис» на пять очков за три тура до завершения чемпионата. Победа в предстоящей игре практически гарантирует хозяевам место в Ла Лиге, поэтому на эту игру они выйдут максимально мотивированными. Два последних матча с участием «Сельты» завершились минимальным поражением от «Атлетико» (0:1) и успехом с «Вильярреалом» (3:2).

«Атлетику» не хватает стабильности, ведь команда много потеряла очков, играя в не самые обязательные ничьи на протяжении второй части сезона. Сейчас коллектив из Бильбао идет на пятом месте с 62 баллами и отстает от зоны Лиги чемпионов на восемь пунктов, что за оставшиеся туры на практике не отыграть. В прошлой встрече «Атлетик» Бильбао поделил очки на своем поле с «Осасуной» (2:2), а ранее переиграл на выезде «Хетафе» (2:0).

Информация для ставок

«Сельта» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд

Пять из шести последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Атлетика»

Пять из семи встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равный, но исходя из статистики, хотя бы один из коллективов не сможет отличиться забитым мячом. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.