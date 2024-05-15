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«Сельта» — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Ла Лиги (15.05.2024)

вчера, 12:42
Сельта

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Атлетика», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Сельта» имеет запас в пять пунктов перед зоной вылета, но еще не гарантировала себе место в Л Лиге. В активе клуба 34 балла и 17 место в турнирной таблице, а опережает он «Кадис» на пять очков за три тура до завершения чемпионата. Победа в предстоящей игре практически гарантирует хозяевам место в Ла Лиге, поэтому на эту игру они выйдут максимально мотивированными. Два последних матча с участием «Сельты» завершились минимальным поражением от «Атлетико» (0:1) и успехом с «Вильярреалом» (3:2).

«Атлетику» не хватает стабильности, ведь команда много потеряла очков, играя в не самые обязательные ничьи на протяжении второй части сезона. Сейчас коллектив из Бильбао идет на пятом месте с 62 баллами и отстает от зоны Лиги чемпионов на восемь пунктов, что за оставшиеся туры на практике не отыграть. В прошлой встрече «Атлетик» Бильбао поделил очки на своем поле с «Осасуной» (2:2), а ранее переиграл на выезде «Хетафе» (2:0).

Информация для ставок

  • «Сельта» не проигрывает на своем поле уже четыре матча подряд
  • Пять из шести последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Атлетика»
  • Пять из семи встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равный, но исходя из статистики, хотя бы один из коллективов не сможет отличиться забитым мячом. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:33
Думаю что гости как минимум не проиграют этот матч.
Гость
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