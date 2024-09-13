«Сент-Этьен» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (13.09.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Сент-Этьена» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.
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сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.93. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.
Форма команд
«Сент-Этьен» показал худший результат за три тура в чемпионате Франции и не набрал ни единого очка. Команда идет на последнем месте и нуждается в срочных изменениях, иначе может надолго остаться на дне турнирной таблицы. В домашней игре с «Лиллем» хозяева не считаются фаворитами, но если первыми забьют, возможно будут иметь шансы зацепиться за очки. Два последних матча «Сент-Этьена» завершились разгромом от «Бреста» (0:4) и поражением от «Гавра» (0:2).
«Лилль» набрал шесть очков в трех турах Лиги 1 и проиграл только «ПСЖ» (1:3). Команда смогла пробиться в Лигу чемпионов и уже не следующей неделе сыграет в первом туре. Коллектив занимает шестое место и отстает от лидера на три пункта. В матче с аутсайдером гости постараются добиться победы, но еще важнее обойтись без травм перед игрой в еврокубках. В еще одной недавней встрече «Лилль» проиграл «Славии» в Лиге чемпионов (1:2).
Информация для ставок
- «Сент-Этьен» проиграл в пяти из шести последних встречах во всех турнирах
- «Лилль» выиграл только четыре матча на выезде из десяти последних
- Четыре последних матча между клубами завершились без победителя, ничейным результатом
Прогноз
«Лилль» является фаворитом в этой встрече, и обязан одержать победу. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на успех гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Пари.