«Сент-Этьен» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (13.09.2024)

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сегодня, 02:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Сент-Этьена» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.93. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Сент-Этьен» показал худший результат за три тура в чемпионате Франции и не набрал ни единого очка. Команда идет на последнем месте и нуждается в срочных изменениях, иначе может надолго остаться на дне турнирной таблицы. В домашней игре с «Лиллем» хозяева не считаются фаворитами, но если первыми забьют, возможно будут иметь шансы зацепиться за очки. Два последних матча «Сент-Этьена» завершились разгромом от «Бреста» (0:4) и поражением от «Гавра» (0:2).

«Лилль» набрал шесть очков в трех турах Лиги 1 и проиграл только « ПСЖ » (1:3). Команда смогла пробиться в Лигу чемпионов и уже не следующей неделе сыграет в первом туре. Коллектив занимает шестое место и отстает от лидера на три пункта. В матче с аутсайдером гости постараются добиться победы, но еще важнее обойтись без травм перед игрой в еврокубках. В еще одной недавней встрече «Лилль» проиграл «Славии» в Лиге чемпионов (1:2).

Информация для ставок

«Сент-Этьен» проиграл в пяти из шести последних встречах во всех турнирах

«Лилль» выиграл только четыре матча на выезде из десяти последних

Четыре последних матча между клубами завершились без победителя, ничейным результатом

Прогноз

«Лилль» является фаворитом в этой встрече, и обязан одержать победу. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на успех гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Пари.